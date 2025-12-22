プレナス（東京都中央区）の持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」が、2025年年間販売数ランキングを12月19日に発表しました。

【1〜5位】不動の1位は「やはり…！」 《ほっともっと人気メニュー2025》TOP5！（結果を見る）

集計期間は2025年1月1日〜12月7日で、販売数が多かった弁当が、「定番弁当トップ5」と「期間限定弁当トップ5」の2部門に分けて紹介されています。

定番弁当＆期間限定弁当トップ5

「定番弁当トップ5」では、5位が「ドラえもんランチ（ふりかけ／カレー）」、4位が「肉野菜炒め弁当」、3位が「チキン南蛮弁当」、2位が「から揚弁当」、1位が「のり弁当」でした。

1位の「のり弁当」は、ごはんの上におかか昆布とのりをのせ、白身魚のフライと食べ応えたっぷりのちくわ天を盛り付けた、「ほっともっと」の人気メニューです。

「期間限定弁当トップ5」では、5位が「ビーフカットステーキ重」、4位が「牛すき焼き弁当」、3位が「焼肉ビビンバ」、2位が「アジフライのりタル弁当」、1位が「海鮮天丼」でした。

1位の「海鮮天丼」は、エビ、イカなどの海鮮と、野菜3種の天ぷらを味わえます。2024年に続き、期間限定弁当ランキング1位となりました。

