「DRESS（ドレス）」ブランドで釣り具を手がけるライラクス（大阪府東大阪市）は、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズとコラボレーションしたフィッシングギア第2弾を2025年12月18日から順次発売する。

エヴァ2号機カラーのフィッシュグリップ、バッカンも

「EVA×DRESS ドレパンルアー 第2弾」は、エヴァンゲリオン各機体および使徒がモチーフ。ベースのドレパンルアーは、独自の微波動アクションで魚を誘い、浅場から沖堤防まで対応する。

ラインアップは、「エヴァンゲリオン初号機」「同零号機」「同2号機」「第4の使徒」「第6の使徒」「第10の使徒」、シークレット1種の全7種。ブラインドパッケージ仕様で、いずれかのカラーがランダムで封入される。

価格は1518円（以下全て税込）。

「EVA×DRESS A.T. IWASHI（メタルジグ Rサーディン 30g/40g）初号機・2号機セット」は、ジーク製のメタルジグ「Rサーディン（リアルサーディン）」がベースで、限定コラボレーションカラーを採用する。

「エヴァンゲリオン初号機」「同2号機」両カラーのセットとなっている。

価格は、30グラムが2420円、40グラムが2640円。

26年1月発売のフィッシュグリップ「EVA×DRESS グラスパー グラディウス 2.0（エヴァ2号機カラー）」は、エヴァンゲリオン2号機がモチーフのカラーリングを施す。クローズ、オープンどちらの形態でも使用可能な2wayタイプ。

先端に角を備えた「ユニコーンクロー」を採用し、閉じた魚の口でもしっかりとつかめる。立体設計で握りやすい軽量グリップで、シーバスや青物、大型魚まで対応する。

価格は1万7600円。

また、オフィシャルウェブサイト限定カラーの2モデル「エヴァンゲリオン2号機 獣化第2形態"ザ・ビースト"」、「エヴァンゲリオン第13号機 疑似シン化第3＋形態（推定）」も数量限定で用意する。

このほか、「EVA×DRESS 魚介類捕獲計画ステッカー」（880円）、「EVA×DRESS バッカンミニ（17L） エヴァンゲリオン2号機カラー」（1月発売、1万780円）、「EVA×DRESS 8inch アルミプライヤー（エヴァ2号機カラー）」（同、5280円）をラインアップする。