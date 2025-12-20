この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberのせーけんわーるど氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Uber雨でも降らないと単価が低い。一部では「また届かない」という声も出てるらしい...？《ウーバー配達員》」と題した動画を公開。Uber Eatsの配達単価が著しく低下しており、特に平日の状況が過酷であること、そしてこの低単価が原因で配達遅延やキャンセルといった問題も発生している現状について警鐘を鳴らした。

動画の冒頭でせーけんわーるど氏は、今週の平日の配達状況が「あまりにも厳しい」と切り出し、キロ単価100円を割るような低単価案件が「デフォルトのように飛んでくる」と窮状を訴えた。同氏によれば、10kmや20km近い長距離案件も例外ではなく、あまりの低単価に「断らざるを得ない」状況が続いているという。

この問題は配達員だけでなく、注文者にも影響を及ぼしている。低単価案件を配達員が敬遠することで、結果的にマッチング不成立による大幅な配達遅延が発生。同氏が共有した情報によると、SNSなどでは「注文してから1時間届かず、キャンセルになるみたいな状況」も散見されるようになっており、昨年問題となった「料理が届かない」事態が再燃している可能性を指摘した。

一方でUber側は、雨天時やピークタイムに適用されるクエスト（追加報酬）を複数発行している。しかし、せーけんわーるど氏は「クエスト出すくらいだったら、個々の単価を上げて反映してほしい」と述べ、小手先のインセンティブではなく、根本的な報酬体系の見直しが必要だとの考えを示した。

クリスマスや年末年始といった繁忙期を目前にしても、一向に改善の兆しが見えない低単価問題。このままでは配達員の労働環境が悪化するだけでなく、最終的には顧客満足度の低下にも繋がりかねず、プラットフォームとしての対応が問われることになりそうだ。

