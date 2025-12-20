話題のドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）に出演するなど、女優業が好調な新木優子。そんな人気女優に “初ロマンス” が取りざたされた。

「12月19日の『NEWSポストセブン』で、新木さんと元Hey! Say! JUMPの中島裕翔さんが交際していると伝えられたのです。2人は2017年の映画『僕らのごはんは明日で待ってる』で恋人役を演じ、2018年のドラマ『SUITS/スーツ』（フジテレビ系）や2020年の『SUITS/スーツ2』（同）で共演しています。新木さんが熱愛を報じられるのは今回が初めてです」（スポーツ紙記者）

過去に恋人役を演じた2人の熱愛報道は大きな注目を集めている。一方で、Xでは《新木優子は吉沢亮とじゃないの!?》《新木優子さまは吉沢亮であってほしい！！！！》など、吉沢亮との関係を惜しむ声があがっている。

吉沢、新木ともに多くのドラマや映画に出演しているが、かねてから2人の “距離感” が注目されていた。

「吉沢さんと新木さんは、2018年の映画『あのコの、トリコ。』で共演しましたが、雑誌のインタビューなどで撮影中、同じ漫画を読んでいたことで打ち解けたエピソードを明かしています。

映画終了後も、吉沢さんは2021年、新木さんは2020年からDIOR（ディオール）のアンバサダーを務めていることから、イベントでもたびたび一緒になることが多かったのです。

その際、2人ともくだけた口調で、和やかな雰囲気だったため、“お似合い” と見る向きもありました。今回の報道で、改めて2人の関係に注目が集まっているようです」（同）

2024年10月には、新木がInstagramに雑誌『フィガロジャポン』の企画で吉沢と一緒に撮影した際の写真を投稿した。この “ツーショット” がSNSをざわつかせたようで……。

「新木さんがソファーに座り、肘を置く場所に吉沢さんが腰かける構図でした。新木さんが白のワンピースに黒いスカート、吉沢さんが上下黒のジャケットスタイルだったのですが、対照的な色の衣装や距離感から、SNSでは『結婚発表かと思った』と誤解する声もあがったのです。

一部のファンの間では、吉沢さんが、新木さんの “彼氏候補” として公認になりつつあったのでしょう」（同）

新木を “トリコ” にしたのは、吉沢ではなかったか──。