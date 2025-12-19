¶âÂô¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÈ¿¶Á!! ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¥«¥é¡¼¤âÏÃÂê¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×
¡¡¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ï19Æü¡¢J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö³¬ÃÊ¡×¡£ÁÏÀß20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÊâ¤ß¡¦µ°À×¡×¤òÉ½¸½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¹æ¤ä½êÂ°¥ê¡¼¥°Ì¾¤âÁ°ÌÌ¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ï¶â¿§¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¸¸ªÁ°ÌÌ¤È±¦¸ª¸åÌÌ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê»°³Ñ·Á¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·óÏ»±à¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀãÄß¤ê¤¬»°³Ñ·Á¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çµµ¹ÃÊ¸ÍÍ¤òÉ½¸½¡×¡£¡ÖÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÂÄê¤ÈÄ´ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¹¬±¿¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ë¤È¤Î´ê¤¤¡×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ì¤Æ¤¤¤¤¥æ¥Ë!¡×¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ê¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¶â¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¾å¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö³¬ÃÊ¡×¡£ÁÏÀß20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÊâ¤ß¡¦µ°À×¡×¤òÉ½¸½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¹æ¤ä½êÂ°¥ê¡¼¥°Ì¾¤âÁ°ÌÌ¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ï¶â¿§¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¸¸ªÁ°ÌÌ¤È±¦¸ª¸åÌÌ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê»°³Ñ·Á¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·óÏ»±à¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀãÄß¤ê¤¬»°³Ñ·Á¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çµµ¹ÃÊ¸ÍÍ¤òÉ½¸½¡×¡£¡ÖÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÂÄê¤ÈÄ´ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¹¬±¿¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ë¤È¤Î´ê¤¤¡×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ì¤Æ¤¤¤¤¥æ¥Ë!¡×¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ê¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¶â¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¾å¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¨¶¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬— ¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô (@zweigen_staff) December 19, 2025
¡¡
¡¡20¼þÇ¯µÇ°¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó&ÈÎÇä³«»Ï
¡ÖËÍ¤é¤Î³¬ÃÊ¤Ï¡¢±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¶
¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éhttps://t.co/AbS7bKI7YS
1¼¡¼õÉÕ¤Ï200Ãå¸ÂÄê¡£1·î4Æü(Æü)¤Þ¤Ç️#zweigen #ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° pic.twitter.com/KEtEIYycee