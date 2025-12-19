京都サンガF.C.の新ユニホームが話題となった【写真：西村尚己/アフロスポーツ】

明治安田J1百年構想リーグ

　Jリーグの京都サンガF.C.は19日、来季の明治安田J1百年構想リーグのユニホームデザインとスポンサーが決定したことを発表した。紫を基調としたカモフラージュパターンの新ユニホームで、背中にデザインされた人気キャラクターがファンの間で話題を集めている。

　ユニホームの背中には「任天堂」の白文字が大きく入り、赤、青、黄、紫の4体のピクミンが可愛らしく配置されている。任天堂のブランドを活かした遊び心満載のデザインだ。

　クラブ公式がXとインスタグラムで実際の画像を公開。ネット上のファンの間で話題沸騰している。

「背中にピクミンかぁ。京都サンガ、かわいいなぁ」
「ピクミンいるー　いいやん!!」
「どこにピクミン…と思ったら　めっちゃいたー！」
「子供も喜びそうな良いデザイン」
「可愛すぎて羨ましい…なんならちょっと欲しい…」
「これは他サポながらかわいい、、、羨ましい」
「これは京都にしかできない芸当」

　京都は今季を3位でフィニッシュ。来季の明治安田J1百年構想リーグではWESTでプレーする。

（THE ANSWER編集部）