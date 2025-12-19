明治安田J1百年構想リーグ

Jリーグの京都サンガF.C.は19日、来季の明治安田J1百年構想リーグのユニホームデザインとスポンサーが決定したことを発表した。紫を基調としたカモフラージュパターンの新ユニホームで、背中にデザインされた人気キャラクターがファンの間で話題を集めている。

ユニホームの背中には「任天堂」の白文字が大きく入り、赤、青、黄、紫の4体のピクミンが可愛らしく配置されている。任天堂のブランドを活かした遊び心満載のデザインだ。

クラブ公式がXとインスタグラムで実際の画像を公開。ネット上のファンの間で話題沸騰している。

「背中にピクミンかぁ。京都サンガ、かわいいなぁ」

「ピクミンいるー いいやん!!」

「どこにピクミン…と思ったら めっちゃいたー！」

「子供も喜びそうな良いデザイン」

「可愛すぎて羨ましい…なんならちょっと欲しい…」

「これは他サポながらかわいい、、、羨ましい」

「これは京都にしかできない芸当」

京都は今季を3位でフィニッシュ。来季の明治安田J1百年構想リーグではWESTでプレーする。



（THE ANSWER編集部）