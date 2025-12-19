『第76回NHK紅白歌合戦』曲目決定！見どころも紹介
12月31日にNHK総合にて放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の曲目が決定した。
■『第76回NHK紅白歌合戦』曲目
◎紅組
アイナ・ジ・エンド「革命道中-On The Way」
あいみょん「ビーナスベルト」
ILLIT「Almond Chocolate」
幾田りら「恋風」
石川さゆり「天城越え」
岩崎宏美「聖母（マドンナ）たちのララバイ」
AKB48「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」AKB48 20周年スーパーヒットメドレー
aespa「Whiplash」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
坂本冬美「夜桜お七」
高橋真梨子（「高」は、はしごだかが正式表記）「桃色吐息」
ちゃんみな「NG」「SAD SONG」ちゃんみなSPメドレー
天童よしみ「あんたの花道 ～ミャクミャクダンスSP～」
乃木坂46「Same numbers」
HANA「ROSE」
Perfume「ポリリズム」「巡ループ」Perfume Medley 2025
ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」
FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
MISIA「MISIAスペシャル」
水森かおり「大阪恋しずく ～紅白ドミノチャレンジ2025～」
LiSA「残酷な夜に輝け」
◎白組
&TEAM「FIREWORK」
ORANGE RANGE「イケナイ太陽」
King & Prince「What We Got ～奇跡はきみと～」
久保田利伸「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」紅白スペシャルメドレー
郷ひろみ「2億4千万の瞳－エキゾチック・ジャパン－」
サカナクション「怪獣・新宝島」
純烈「いい湯だな」
SixTONES「Imitation Rain」「バリア」「こっから」6周年アニバーサリーメドレー
TUBE「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」紅白 夏の王様メドレー
Number_i「GOD_i」
新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」
Vaundy「Tokimeki」
back number「どうしてもどうしても・水平線」
BE:FIRST「夢中」
福山雅治「クスノキ-500年の風に吹かれて-」
布施明「MY WAY」
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
三山ひろし「酒灯り～第9回 けん玉世界記録への道～」
M!LK「イイじゃん」
RADWIMPS「賜物」「正解」20周年スペシャルメドレー
◎特別企画
堺正章「さらば恋人」「バン・バン・バン」「モンキー・マジック」「プンスカピン！」ザッツ・エンターテインメント・メドレー
玉置浩二「ファンファーレ」
氷川きよし「愛燦燦」
星野 源「創造」
■見どころ紹介
◎King & Prince「What We Got ～奇跡はきみと～」をミッキー＆ミニーとSPパフォーマンス！
King & Princeが披露するのは「What We Got ～奇跡はきみと～」。ミッキーのあらたなテーマソングとして大きな話題となったこの曲で、ミッキーマウスとミニーマウスも一緒にスペシャルステージを届ける。果たして、どんなパフォーマンスになるのか？
◎久保田利伸 時代を超えて愛されてきた“あの名曲”をスペシャルメドレーで披露！
久保田利伸が披露するのは、1986年に発表した「Missing」、そして1996年に大ヒットした「LA・LA・LA LOVE SONG」、さらに2025年に発表した「1, 2, Play」という、40周年の歴史が感じられるスペシャルメドレー。時代を超えて愛されてきた名曲を、35年ぶりの『紅白』で届ける。
◎放送100年 紅白特別企画・堺正章が豪華メンバーと繋ぐ“星3つ！”のヒット曲SPメドレー！
堺正章は「さらば恋人」（堺正章）～「バン・バン・バン」（ザ・スパイダース）～「モンキー・マジック」（ゴダイゴ）～「プンスカピン！」（堺正章 ＆ Rockon Social Club）という、放送100年、そして自身の歴史を振り返るようなヒット曲の数々を、Rockon Social Clubと共にメドレーで披露。大みそかの夜を盛り上げる華々しいステージに期待しよう。
◎TUBE「紅白 夏の王様メドレー」で紅白の舞台を“夏”に！
2025年でデビュー40周年、27年ぶりの『紅白』出場となるTUBE。これまで日本の夏を盛り上げてきた4人が「紅白 夏の王様メドレー」を披露する。さらに、アルコ＆ピースのふたり、とにかく明るい安村、出場歌手の面々もパフォーマンスに参加。『紅白』の舞台を“夏”に塗り替える、お祭りステージに注目だ。
◎天童よしみ×大阪・関西万博！ ミャクミャクとキレキレのダンスコラボが実現
天童よしみのステージには、大阪・関西万博の公式キャラクターとして人気となったミャクミャクが登場。キャラクターらしからぬ意外な一面、キレやスピード、精度の高い特徴的なダンスで観客を魅了したミャクミャクとスペシャルコラボレーション。「あんたの花道 ～ミャクミャクダンスSP～」と題し、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEもダンスで盛り上げる。
◎ハンバート ハンバート×連続テレビ小説『ばけばけ』のスペシャルステージ！ 未公開のアナザーカットも
現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う、夫婦で活躍するデュオ・ハンバート ハンバート。朝ドラから主人公・松野トキ役の高石あかり（「高」は、はしごだかが正式表記）、そしてのちの夫となるヘブン役のトミー・バストウが“夫婦”で応援に駆けつける。さらに『ばけばけ』のオープニング映像で話題を呼んでいる写真家・川島小鳥による、『紅白』だけの未公開写真も。
◎放送100年 紅白特別企画・氷川きよし 敬愛する美空ひばりの映像とともに送るスペシャルステージ！
氷川きよしが披露するのは、戦後の歌謡界を代表する歌姫・美空ひばりの「愛燦燦」。昭和のラジオやテレビ、そして『紅白歌合戦』を華やかに彩ってきた美空ひばりの歌唱映像とともに、多くの人々に愛されてきた名曲を万感の思いを込めて歌い継ぐ。
◎水森かおり ご当地ソングの女王「演歌×ドミノ」で2025年を振り返り！
2年連続で「演歌×ドミノ」でご当地ソングを届けてきた水森かおり。2025年は大阪のご当地ソング「大阪恋しずく」のスペシャルバージョン「大阪恋しずく ～紅白ドミノチャレンジ2025～」を披露。ドミノ倒しで2025年の出来事を振り返る。2024年のドミノチャレンジは、スケートボード金メダリストの堀米雄斗がスターターを務め、大きな話題となった。2025年のスターターは誰なのか？
◎LiSA『鬼滅の刃』スペシャル映像とともに送る「残酷な夜に輝け」
LiSAは、映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」を披露。『紅白』のステージだけの「鬼滅の刃」スペシャル映像とともにお届けします！
■番組情報
NHK『第76回NHK紅白歌合戦』
12/31（水）19:20～23:45
※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信
※らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信
※中断ニュースあり
『第76回NHK紅白歌合戦』番組サイト
https://www.nhk.or.jp/kouhaku/