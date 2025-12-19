斬新ツルツル顔×“光る六連星”エンブレム採用！

スバルの米国法人は2025年12月9日、2026年初めに発売を予定している新型フル電動コンパクトクロスオーバーSUV「アンチャーテッド（2026年モデル）」の詳細を発表しました。

新型アンチャーテッドは、2022年に登場した「ソルテラ」と、2026年前半に市販化が予定される「トレイルシーカー」に続く、スバルのグローバルBEV（バッテリーEV）戦略における第3弾のモデルです。

このコンパクトSUVは、都市部での軽快な機動力とアウトドアでの優れた走破性を両立させ、先進性と実用性を融合させています。アグレッシブでありながら効率的な走行性能と、多くのスバル車に標準装備される「シンメトリカルAWD」が最大の特徴です。

新型アンチャーテッドでは、全車に74.7kWhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。この大容量バッテリーにより、一充電あたりのメーカー推定航続距離は最長で300マイル超（約482km）を可能としました。

さらに、このバッテリーの能力を最大限に引き出すため、AWD仕様には前後のアクスルに配置されたデュアルモーターが採用されます。これにより、最大338馬力という力強い性能を発揮し、スバルが「調整された走行性能（Tailored Capability）」と呼ぶ、効率とパワーを両立したシステムを実現しました。

また、充電面においても、寒冷地で最大150kWの速度で充電可能なバッテリー予熱システムを搭載し、充電効率を最適化。北米充電規格（NACS）ポートを採用することで、米国内の広範な充電ステーションへのアクセスすることができます。

そして、アウトドアでの実用性を示すのがその車高です。アンチャーテッドは、すべてのモデルで8.2インチ（約208mm）の最低地上高を確保しており、優れた走破性を発揮します。

ボディサイズは、ソルテラの184.6インチ（約4688mm）よりも約7インチ（約177mm）短い設計でありながら、2列目後部に25立方フィート以上の積載スペースを確保し、実用性も両立させました。

シャシ開発では、軽量かつ高剛性の高強度鋼を使用し、フロア下のバッテリーによる構造的支持やエアロダイナミクスの強化が行われており、その結果、砂利、土、雪といった不安定な路面でも優れた直進安定性、ハンドリング、そしてグリップを発揮し、様々な地形での自信に満ちた走行性能を提供します。

また、市街地での取り回しやすさも考慮され、「クロストレック」のような小回りの利く回転半径を実現しています。

外観は、ソルテラ（2026年モデル）やトレイルシーカーと共通の、ツルっとしたグリルレスのクリーンなフロントフェイスとし、斬新な6つの灯体を備えたヘッドランプと、“光る六連星”のイルミネーションロゴが特徴です。

グレードは、「Premium FWD」「Sport」「GT」の3つを設定。

すべてのグレードに、ワイヤレスApple CarPlayとAndroid Autoに対応した14インチのマルチメディアシステム、わき見運転軽減システム、安全技術である「アイサイトドライバーアシストシステム」が標準装備されます。

加えて、利便性を高めるパワーリアゲートと全天候型パッケージも標準で備わっています。

そのうえで、エントリーグレードのPremium FWDは台数限定で提供されます。前輪駆動（FWD）のみで、航続距離は300マイル（約482km）超、最高出力は221馬力です。

中間グレードのSportは、シンメトリカルAWDとX-MODEを装備し、デュアル電動モーターにより最高出力は338馬力に向上します。航続距離は285マイル（458km）超です。

ルーフレールや360度サラウンドビューモニター、StarTex張り地など、機能性と安全性が強化されています。

最上級グレードのGTは独自のスタイリングと豪華な内装を提供。338馬力、270マイル超の性能に、パノラマガラスルーフ、ベンチレーテッドフロントシート、Harman Kardonオーディオシステム、20インチホイールなどが追加されました。

ボディカラーは、「コスタル ウルフ グレー メタリック」「ハバネロオレンジメタリック」を含む5色の外装色が設定され、GTモデルでは一部のカラーでツートンルーフも選択可能です。

※ ※ ※

新型アンチャーテッドの米国での価格は、3万4995ドルから4万3795ドル。日本円で約544万円から約681万円と、スバルのEVラインナップにおいて最も安い価格帯で販売されます。