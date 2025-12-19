累計の来場者数が70万人を突破した、文具の祭典『文具女子博』（パシフィコ横浜で21日まで開催）。今回は、過去最多となる184社が出店。『日テレNEWS』では今、ブームのシールを中心に取材しました。

文具女子博実行委員会の大山真央さんに、『文具女子博』でのシールの取り扱いについて聞くと、「昨今のシール交換の人気も受けて、シールを多めに持ってきているメーカーもいる」と回答。また、種類について「シール自体も増えていますし、シール帳やシールを貼ってはがせる台紙、ミニバインダーなどが今年は出ている」と状況を説明しました。

■シール人気はここでも 会場には行列が

まず、取材したのは『きゅるるんシール』（BGM）。今、人気の立体シールで、喫茶アラモードと動物柄の全6種類が販売されていました。担当者は「名前にもあるように“きゅるるん”と、心がときめくようなシールになっている」とアピールしました。

開場後、このシールを目当てに長蛇の列ができており、『文具女子博』でも立体シールの注目度の高さがうかがえました。

続いて、『大人の図鑑シール』（カミオジャパン）。定番からニッチな分野までを図鑑風にまとめたシリーズで、メジェドやスフィンクスがシールになった“古代エジプト編”、炒飯・餃子・レバニラ炒めといった“町中華編”、永久歯や親知らずといった“歯編”など、様々な種類のシールがそろっています。

こちらも多くの人たちがシールを求めてブースを訪れていて、中には売り切れの商品もありました。

開発担当者は、「立体のシールの方が先行して人気が出ていたかなと思うんですけど、あわせてシールの売り場にお越しいただくお客様が増えた。（前年比）4倍まで出ている」と、人気ぶりを明かしました。

■黙々と楽しむシールに冷凍食品用 “変わり種”を取材

『文具女子博』では、変わり種のシールも。文具女子アワード2025にエントリーされている『ジオラマ2.5Dシール』は、ミニチュアシールを六角形の台紙に貼っていき、ジオラマ世界を作ることができるシールです。

たとえば『純喫茶』では、カウンターや椅子、照明、看板、食事、猫たちなどが細かくシールとして分けられていて、イメージ図を見ながらピンセットで1枚1枚シールをコツコツと貼り、まっさらな台紙に喫茶店の世界観を作り上げていきます。

担当者は、「一人時間、黙々と自分の時間を楽しんでいただくようなイメージ」と説明しました。

■“冷凍食品もかわいくデコりたい”

さらに、冷凍食品用のシールまで登場。『冷凍してもはがれないシール』（紙季彩々ｰshikisaisai-）は、冷凍に強い紙とのりを使ったシールです。“冷凍食品もかわいくデコりたい”とコピーが書かれており、【お肉】【アイス】【パン】【フルーツ】の4種類が展開されていました。

実はこの商品を発売しているのは、文具会社ではなくパッケージ製作会社。担当者は、「（シールに使われている）のりが特殊で、マイナス20℃くらいまで下げても、のりが固まらないので接着力が落ちない。シールやパッケージの知識があったので、こういうのりを使った商品を立ち上げようと思って開発した商品」と、自社の強みを生かしたシールであることを明かしました。

■来場者のシールの楽しみ方は？

『文具女子博』に初めて来たという来場者は、シールも多数購入。「絶対欲しかった」という1枚は、奈良の文房具・雑貨の出店者のブースで買ったという“仏像にまつわるシール”だと教えてくれました。

シール帳は作っていないといいますが、楽しみ方について「手帳に貼ったり、日記を書いているのでまっさらなノートに自分の好きなシールを貼って、見返すときに楽しんだりしています」と話しました。