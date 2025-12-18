タレントのベッキー（41）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつての自身について語った。

この日はお笑いコンビ「オズワルド」とトークを展開。ベッキーは意外にも「悩む」タイプだと言い、抱え込むタイプなのかとの質問にも自覚は「あります」と明言した。

ベッキーと別の番組でも共演する伊藤俊介は「めっちゃその感じは。あのちゃんが本能でベッキーのこと苦手って言ってたでしょう？俺は苦手とかじゃなくて、あのちゃんが言ってるニュアンスは凄い分かる」と語った。

ベッキーは「言ってた」と認め、「そうですよね。私も昔のベッキー苦手」ときっぱり。「なんか明るくいよう、太陽でいようみたいな」「それがちょっとToo muchだなって思う」と続けた。

「でも分かんない。20代の時も別にウソついている感覚はないんですよ」とも話し、「求められる自分でいることが好きな人間でもあったから。その時は別にウソはついてない。でも頑張ってはいた。でも今の41の私からすると、うわっ、きつかっただろうなって。落ち着けと。いつまでもそのままじゃいけないぞっていうのは思うかな」と話した。

伊藤が「今は多分楽なんじゃないですか」と問うと、「めっちゃ楽です」とベッキー。きっかけは「いろいろあってお休みして」「でも復帰直後は発言凄く一個一個気を付けたりとかあるから、復帰して時間がたって仕事も増えてきたから最近楽になってきたっていう感じだと思う」と自己分析した。