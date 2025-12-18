お笑いコンビ・クワバタオハラが１８日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。子どもの習い事に対する対照的な考えにスタジオも騒然となった。

２人とも３人の子のママだが、注目は習い事。くわばたりえは３人で習い事は２個で月謝は２万６０００円。一方の小原正子は３人で２３個の習い事、月謝は２０万円以上かかっているといい、ハライチも「やば、２３個？」と騒然となった。

スケジュールが多忙すぎて小原の家にはホワイトボードが。そこに日程など家族の動きが全部書かれており、「アプリよりこっちの方がはっきり分かる」という。

小原は、親発信の習い事は空手、水泳、英語の３つだけで、残りの美術教室、習字、野球などは全部子供達がやりたいと言い出したという。

小原の夫・マック鈴木氏は、この習い事の数は「多いとは感じない」といい、すぐさまくわばたが「感じろよ！」とツッコミ。苦笑いのマック氏は「僕も月曜から日曜まで休みがなかった。スポーツだけだったが。ぼくがしてなくて、やらせているわけじゃない」といい、子供達もやめたいとは「言わない」という。

海外では、シーズンオフには別のスポーツをするなど、複数のスポーツを掛け持ちするのは普通だといい「それで一流選手が誕生している」というも、くわばたは「お金、もったいないわ」とバッサリ。

もちろん習い事をする事で、子供達の才能などは伸びていくが「子どもではなく、こっちがこんなに払ってるのに、もっとうまくなれや、と思ってしまいそう。結果だしいやって」と自分が余計なことを考えてしまうと警戒。小原は「ないない」と言うが、くわばたは「鬼ごっこ、タダですやん。ジャングルジム、あるやん」と訴えていた。