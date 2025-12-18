元NEWS・草野博紀が振り返るデビュー秘話「君たち、今日からNEWSだよ」と言われても「荷が重くて…」
ABEMAの人気番組「愛のハイエナ」にNEWSの元メンバーである草野博紀さん（37歳）が登場し、大きな話題を呼んだ。驚くことに20年ぶりのメディア出演だったという。
そこで今回は本人を直撃し、デビュー秘話から現在の活動まで詳しい話を伺った。（記事は全2回の1回目）
◆20年ぶりのメディア出演が大きな話題に
番組では、草野さんとコロコロチキチキペッパーズの西野創人さんがマッスルバーに入店し、様々なパフォーマンスをしながら接客する姿にネット上は騒然となった。感想を聞いてみると「じつは、まだ（放送回を）見てないんですよ」と照れくさそうに笑う。
「MCのさらばさん（さらば青春の光）が絶対に面白くしてくれているだろうって。心配してるとかじゃないんですけど、なんていうか恥ずかしくって（笑）」
周りの反応を聞いてみると「普段から応援してくれている今のファンの方たちがとても喜んでくれて。昔のファンの『久々に見れて嬉しいです！』という反応も大きかったですね」
この番組出演をきっかけに新しくファンになった人も多いはず。改めてデビューから振り返っていく。
◆モー娘。のアルバム欲しさにオーディションを受けて…
草野さんが旧ジャニーズ事務所に入所したのは中学1年生の頃だった。
「姉がDOMOTO（旧KinKi Kids）が好きで、僕がジャニーズに入れたらいいなぁみたいな気持ちで勝手に履歴書を送ってたんです。あるあるですけど（笑）」
急に「送ったよ！」と言われた草野さんは、当初は「アイドルなんて絶対なりたくない！」と頑なに拒んだようだ。
「僕のいた友人グループが『アイドルダッセェな』みたいな感じだったんですよ。別にグレてたわけではないんですが、中学生ぐらいだと、思春期特有の感覚で“頑張るのはダサい”みたいなのってあるじゃないですか。だから、本当に“書類通るな！”って思っていました」
残念なことに（？）書類は通過。当時好きだった「モーニング娘。」のアルバムを買ってもらえるというエサに釣られてオーディションには「約束なので行きました」と話す草野さん。
◆いきなりのスタジオ撮影に困惑
「指定された会場には100人から200人くらい男の子がいました。1番前に振り付けの人がいて、それを見てダンスをするんです。それで、順番に呼ばれていくんですけど、早く僕も呼ばれないかなぁって思っていました。終わったら帰れると思ったから」
しばらくして草野さんにも声がかかり「やった！」と思ったそうだが、少し離れたスタジオまで連れていかれたんだとか。
「いきなりメイクされて、衣装を着させられて、写真撮影されました。何の説明もないまま（笑）」
事務所からは特に連絡もなく、2ヶ月ほど経った頃だった。連絡がきたと思いきや、それは「雑誌に出るから」という唐突な報告だった。
「雑誌を見たら本当に載っていて驚きました（笑）。でも現実感がなくて、まるで他人事という感覚だったかも。周りの友達の反応もまだそんなにはなくて、『ジャニーズになったんだぁ』程度でしたね」
とんとん拍子で入所してから1年も経たないうちに、旧ジャニーズJr．（ジュニア）内のグループに入り、先輩たちのバックダンサーとして「ミュージックステーション」（テレビ朝日）などの有名音楽番組に出演することで、だんだんとアイドルとしての自覚が生まれていったようだ。
「不思議とダンスや歌が『楽しいな』『気持ちいいな』と思えるようになっていきました。でも、すごく運も良かったと思いますね。入所してから早い段階でたくさんの機会をいただきましたから。気がついたら、とにかく前向きに頑張っていました」
◆「君たち、今日からNEWSだよ」と言われても「荷が重くて…」
