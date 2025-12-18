45ºÐ¤Ç´Ç¸î»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿½÷À¡¢20ºÐ°Ê¾åºÐ¤ÎÎ¥¤ì¤¿Æ±µéÀ¸¤È¾è¤ê±Û¤¨¤¿´Ç¸î³ØÀ¸»þÂå¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¸å²ù¤è¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¸å²ù¡×
¡¡45ºÐ¤Ç´Ç¸î³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß´Ç¸î»Õ4Ç¯ÌÜ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤½¤é¤µ¤ó¡£40Âå¤Ç¿·¤¿¤Ê¿¦¶È¤ËÄ©Àï¤·¤¿Èà½÷¤¬¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËèÆü¤¬ÃÏ¹ö¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È´Ç¸î³ØÀ¸»þÂå¤Î¿´¶¤ä·Ð¸³¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿Æ°²è¤Ï167Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤ÆÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤â51ºÐ¤Ç´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£´Ç¸î»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢20ºÐ°Ê¾åºÐ¤ÎÎ¥¤ì¤¿Æ±µéÀ¸¤È²á¤´¤·¤¿³ØÀ¸»þÂå¡¢40Âå¡¢50Âå¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¡¦¤ß¤½¤é¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û50Âå¤Ïµ²±ÎÏ¤È¤ÎÀï¤¤¡Äº£¤âÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤ë¡¢¤ß¤½¤é¤µ¤ó¡¡¼ñÌ£¤òëð²Î¤·¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¤³¤Ê¤¹»Ñ¤â
¢£Êì¤ÎÆþ±¡¡¢·§ËÜ¤Î¿ÌºÒ¤¬´Ç¸î»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä»Å»ö¤·¤¿¤¤¡×
¡½¡½¡Ö°Å¹õ¤Î³ØÀ¸»þÂå¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤Ï167Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö»ä¤â51ºÐ¤Ç´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö167ËüºÆÀ¸¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¡¢»ä¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤³¤ó¤Ê¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢70ºÐ¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢»ä¤¬Îå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÂ¾¤ÎÊý¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½45ºÐ¤Ç´Ç¸î³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤ÈÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ç¸î³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï2²ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢1²óÌÜ¤Ï40ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¡£Êì¤¬Æþ±¡¤·¤¿ºÝ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À1Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÀèÇÚ¡¢¼çÇ¤¤µ¤ó¤Î3Ì¾¤¬Ã´Åö¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤ÎÊý¤¬¤È¤Æ¤âÇ®¿´¤ËÊì¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÏÊì¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ë¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½2²óÌÜ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö2²óÌÜ¤Ï45ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ¤ÏÉÂ±¡¶ÐÌ³¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥«¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÆü¤Ë·§ËÜ¤Î¿ÌºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«½Ð¶Ð¤¹¤ë¤È¡¢ÉÂ±¡¤«¤é¡ØDMAT¤ò½ÐÆ°¤µ¤»¤ë¤«¤é·§ËÜ¤Þ¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿°å»Õ¤â´Ç¸î»Õ¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿Å¾¼ê¤Î»ä¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤º¡¢¤¿¤À¤ß¤ó¤Ê¤¬Ìµ»ö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÃó¼Ö¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ø»ä¤â²¿¤«¤·¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È´Ç¸î»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Á°¿¦¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡
¡ÖÇ¯¤âÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¿§¡¹¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ç¸î³Ø¹»¤ò¼õ¸³¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥«¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤ä¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¡¢¥È¥ê¥Þ¡¼¤äÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Äà¤êÈÖÁÈ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ë»öÌ³¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£20ºÐ°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿Æ±µéÀ¸¤È²á¤´¤·¤¿´Ç¸î³ØÀ¸»þÂå¡ÖËèÆü¤¬¤Û¤ó¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½45ºÐ¤«¤é¿·¤¿¤Ê¿¦¶È¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤´¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£Ä©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿Åö»þ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤´¿´¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¡Ø´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¼õ¸³»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¿´ÇÛ¤Ç²¿¹»¤«¸«³Ø¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¦¾ì¤ÎµßÌ¿¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ä¡¢Êì¤ÎÆþ±¡¤Î»þ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¼õ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ç³Ê¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼õ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¹ç³Ê¤·¤¿¤é¤½¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦±¿»î¤·¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÄü¤á¤ë¤È·è¤á¤Æ¡¢¼õ¸³¤ËË¾¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½´Ç¸î³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢¡Ö°Å¹õ»þÂå¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿²ÉÔÂ¤ä¾Ç¤ê¡¢¼«¸Ê·ù°¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢²¿ÅÙ¤â¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡¢´Ç¸î³ØÀ¸»þÂå¤ÎÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ä¤´¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÆþ³ØÁ°¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤³Ø¹»À¸³è¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ³Ø¤·¤¿¤é½é¤á¤Æ¤Î°å³ØÍÑ¸ì¤ËÁ´¤¯Íý²ò¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤º¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ï¼¡¤Î¹Ô¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¤â¤¦Á°¤ÎÆâÍÆËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥Æ¥¹¥È¤Ï¼¡¡¹¹Ô¤ï¤ì¤ë¤·¡¢·çÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËèÆü¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£µ»½Ñ»î¸³¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÎý½¬¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤â¤¦»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼Â½¬Ãæ¤Ï²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤éµÏ¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢ÍâÆü¤Î¹ÔÆ°·×²è¤Ê¤É¤âºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÏ¿¤ò½ñ¤¯¤À¤±¤Ç£°»þ¤¬²á¤®¡¢ÀèÀ¸¤ä»ØÆ³¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¡¢ÍâÆü¤Î¹ÔÆ°·×²è¤ò½ñ¤½ª¤¨¤¿¤é¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼Â½¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤»ËÜÅö¤Ë°Å¹õ»þÂå¡£µ²±¤¬·ë¹½ÈùÌ¯¤Ç¤¹¡×
¡½¡½´Ç¸î³ØÀ¸»þÂå¤ÎÊÉ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÞÂÎ¤Ê¤¤Àº¿À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æþ³Ø¶â¤ä¶µ²Ê½ñÂå¡¢¤½¤ÎÂ¾¿§¡¹¤È¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÀäÂÐ¼¤á¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤Îµò¤ê½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»°Ê³°¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÇÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Â´¶È¤·¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ 20ºÐ°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Æ±µéÀ¸¤Ë¤Ê¤ë´¶³Ð¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡
¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤è¤êÇ¯¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤à¤·¤í»ä¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â½¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤È¤Ï°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¥â¥Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤ËÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤ÆÇã¤¤Êª¤ä¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£40Âå¡¢50Âå¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¸å²ù¤è¤ê¤ä¤Ã¤Æ¸å²ù¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡×
¡½¡½¸½ºß´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤«¤ì¤Æ4Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ÏËèÆüËÜÅö¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ø¤è¤¯´èÄ¥¤ì¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÀäÂÐÃÇ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¥´¡¼¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÊÙ¶¯¤ÏÂ³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¤äÀ³Ê¤ÎÊÑ²½¤È¸À¤¨¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÌÂ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°¤è¤ê¡¢·èÃÇÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ 40Âå¡¢50Âå¤Ç¤³¤ì¤«¤é¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¤«ÌÂ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀäÂÐÄ©Àï¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£40Âå¡¢50Âå¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¸å²ù¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¸å²ù¤¹¤ëÊý¤¬ÀäÂÐ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å²ù¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ú¤¤º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¸å²ù¤Ï·Ð¸³¤È¤·¤Æ¿Í¤ËÏÃ¤»¤Þ¤¹¤·¡¢·Ð¸³¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÂ¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤ì¤ëÊýË¡¤òÃµ¤½¤¦¡ª¡¡º£Æü¤¬¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¼ã¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡À§Èó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
