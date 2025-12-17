WBA世界バンタム級団体内王座統一戦

ボクシングのWBA世界バンタム級団体内王座統一戦12回戦が17日、東京・両国国技館で行われ、同級王者・堤聖也（角海老宝石）が同級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）に2-1（117-111、115-113、112-116）の判定勝ち。団体内王座統一に成功した。目の治療を終えて約10か月ぶりの復帰戦。レジェンドと死闘を繰り広げ、場内は拍手喝采となった。リングインタビューでは「ギリギリでしたね。心配おかけしました。ドネア選手、めっちゃ強かったです」と相手を称えた。戦績は29歳の堤が13勝（8KO）3分、43歳のドネアが43勝（28KO）9敗。

初回から伝家の宝刀・左フック、威力ある右ストレートを繰り出すドネアに対し、堤は距離を取りながらジャブを打っていく。場内は緊張感ある対峙に何度もどよめいた。堤が一気に前に出てロープ際まで押し込む場面もあった4回、ラウンド終了間際にドネアの右が連続で炸裂。アッパーをまともに食らった堤は大きくぐらついたが、ダウン寸前で何とか堪えた。

鼻から出血しながらも打ち合いを続ける堤。6回、7回と猛攻を仕掛けるなど、持ち前の粘り強さでペースを取り戻した。8回には右フックがクリーンヒット。11回にも連打でロープを背負わせた。ドネアも虎視眈々とカウンターを狙い、耐えながらも鋭いパンチを繰り出した。最終12回、両者はハグしてラウンド開始。堤の左でドネアが一瞬ぐらつく姿もあったが、勝負はつかず。判定決着になった。死闘を演じた2人はハグで健闘を称えあった。

リングインタビューでは「負けの流れが出来上がって、僕、負けの流れの試合を何度も経験しているから『頑張れ俺』って何度も言い聞かせながら戦った」と逆転の展開を振り返った。ドネアの左フックについては「これがレジェンドのパンチかと。やってる最中は楽しむ余裕はなかったけれど、終わってみれば楽しかったような気がします」と振り返った。

堤は2024年10月に現WBC同級王者・井上拓真（大橋）に判定勝ちを収め、WBA同級王座を奪取した。今年2月には同学年で親交のある比嘉大吾（志成）との同級タイトルマッチに臨み、ドロー決着。初防衛に成功した。

その後は目の手術を受けて休養王者に。復帰戦はアントニオ・バルガス（米国）との対戦を予定していたが、バルガスが諸事情で試合を辞退。ドネアとの対戦が決定した。

ドネアは世界5階級制覇王者のレジェンド。43歳だが、武器の左フックは健在だ。19年と22年に現世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と2度対戦し激闘を演じたが、ともに敗れている。今年6月、アンドレス・カンポス（チリ）との暫定王座決定戦で9回負傷判定勝ち。WBA世界バンタム級暫定王者に就いていた。

他の王座を巡ってはWBCに井上拓真、WBOにクリスチャン・メディナ（メキシコ）、IBFにはホセ・サラス・レイジェス（メキシコ）が王座に君臨している。また、大みそかにはWBA世界バンタム級挑戦者決定戦が行われ、同級9位・井岡一翔（志成）が同級11位マイケル・オルドスゴイティ（ベネズエラ）と対戦する。



（THE ANSWER編集部）