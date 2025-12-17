サンリオ×きかんしゃトーマス異色コラボ！ヴィンテージ調から木製オモチャ風まで“3つの大人デザイン”が京王百貨店新宿店で先行発売
きかんしゃトーマス原作出版80周年を記念して、サンリオがデザインプロデュースしたトーマスグッズが2025年12月18日(木)から京王百貨店新宿店で先行販売される。ヴィンテージ調のエピソードシリーズなど、これまでのトーマスグッズの概念を覆すデザインが話題を呼びそうだ。
【画像】サンリオデザインプロデュースのトーマスグッズを見る
原作出版から80年、日本でのテレビ放送開始から30年以上愛され続けるトーマスが、ハローキティやマイメロディを世に送り出してきたサンリオによって、まったく新しい表情を見せてくれる。注目したいのは「大人でも持ちやすいシンプルなデザイン」というコンセプト。派手過ぎず、洗練された雰囲気に仕上がっているのが新鮮だ。
■缶詰パンまで登場!?親子で楽しめる実用アイテム
第1弾として登場するのは、トーマスの象徴的なデザインを基調にした「スタンダードシリーズ」、人気エピソードの名場面を切り取った「エピソードシリーズ」、木製おもちゃのあたたかみが感じられる「木製レールシリーズ」の3つのライン。今回のPOP-UP SHOPでは、「エピソードシリーズ」を中心に、日常使いできるものから、コレクション系まで幅広くそろっている。
コレクター心をくすぐるのが、「アルミ缶ストラップ」(各1100円)や「缶バッジ3種セット」(1100円)、「コレクションアクリルチャーム」(全3種・550円)。トートバッグやリュックにつけて、さりげなくトーマス愛をアピールできる。
「Tシャツ」(各3300円)や「トートバッグ」(各2200円)、「巾着」(各1980円)といったファッションアイテムも登場し、親子でおそろいコーデを楽しめそう。「缶詰パン」(864円)や「ウェットティッシュ缶」(550円)といったユニークなアイテムにも注目。その他、「クリアファイル」(440円)、「フレームマグネット」(各660円)、「ステッカー」(各440円)など、価格も手頃で集めやすいグッズが充実している。
■2000円以上購入でもらえる！特製カレンダーカード
さらに嬉しいのが、商品を2000円以上購入すると2026年のカレンダーカードが1枚もらえる購入特典。ただし、お一人様1点までで、なくなり次第終了となるのでご注意を。複数のアイテムをまとめ買いして、確実にゲットしておこう。
開催場所は、京王百貨店新宿店7階のパイレーツ・ファクトリー・ギフツ。開催期間は2025年12月18日(木)から2026年1月28日(水)まで、たっぷりと時間があるのもうれしい。同じフロアにはサンリオショップもあるから、トーマスグッズを見た後に、サンリオキャラクターのグッズもチェックできる。親子で一緒に回遊すれば、楽しい時間を過ごせること間違いなし。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
【画像】サンリオデザインプロデュースのトーマスグッズを見る
原作出版から80年、日本でのテレビ放送開始から30年以上愛され続けるトーマスが、ハローキティやマイメロディを世に送り出してきたサンリオによって、まったく新しい表情を見せてくれる。注目したいのは「大人でも持ちやすいシンプルなデザイン」というコンセプト。派手過ぎず、洗練された雰囲気に仕上がっているのが新鮮だ。
■缶詰パンまで登場!?親子で楽しめる実用アイテム
第1弾として登場するのは、トーマスの象徴的なデザインを基調にした「スタンダードシリーズ」、人気エピソードの名場面を切り取った「エピソードシリーズ」、木製おもちゃのあたたかみが感じられる「木製レールシリーズ」の3つのライン。今回のPOP-UP SHOPでは、「エピソードシリーズ」を中心に、日常使いできるものから、コレクション系まで幅広くそろっている。
コレクター心をくすぐるのが、「アルミ缶ストラップ」(各1100円)や「缶バッジ3種セット」(1100円)、「コレクションアクリルチャーム」(全3種・550円)。トートバッグやリュックにつけて、さりげなくトーマス愛をアピールできる。
「Tシャツ」(各3300円)や「トートバッグ」(各2200円)、「巾着」(各1980円)といったファッションアイテムも登場し、親子でおそろいコーデを楽しめそう。「缶詰パン」(864円)や「ウェットティッシュ缶」(550円)といったユニークなアイテムにも注目。その他、「クリアファイル」(440円)、「フレームマグネット」(各660円)、「ステッカー」(各440円)など、価格も手頃で集めやすいグッズが充実している。
■2000円以上購入でもらえる！特製カレンダーカード
さらに嬉しいのが、商品を2000円以上購入すると2026年のカレンダーカードが1枚もらえる購入特典。ただし、お一人様1点までで、なくなり次第終了となるのでご注意を。複数のアイテムをまとめ買いして、確実にゲットしておこう。
開催場所は、京王百貨店新宿店7階のパイレーツ・ファクトリー・ギフツ。開催期間は2025年12月18日(木)から2026年1月28日(水)まで、たっぷりと時間があるのもうれしい。同じフロアにはサンリオショップもあるから、トーマスグッズを見た後に、サンリオキャラクターのグッズもチェックできる。親子で一緒に回遊すれば、楽しい時間を過ごせること間違いなし。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.