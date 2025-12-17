【勝利の女神：NIKKE アリス プラスチックモデルキット】 予約開始：12月19日12時 2026年4月 発売予定 価格：7,700円

エクスプラスは、プラモデル「勝利の女神：NIKKE アリス プラスチックモデルキット」を2026年4月に発売する。12月19日12時より予約を開始する予定で、価格は7,700円。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「アリス」を、全高約24cmのプラモデルで表現したもの。

7色の成型色パーツで色分けを再現しており、塗装なしでも組み立てとデカール貼りで美しい仕上がりを楽しめるほか、表情パーツは、タンポ印刷済みのものが1種、水転写デカールで仕上げるものが2種付属する。

可愛らしいプロポーションはもちろん、髪の毛やスナイパーライフルのシャープな造形はプラスチックモデルならではの魅力となっている。

仕様：プラスチックモデルキット（未組立、未塗装） サイズ：全高 約240mm

(C)SHIFT UP Corp.

※画像は見本品の製作例です。実際の製品は未塗装の組み立てキットになります。