インフルエンサー・起業家として活躍するてんちむが、自身の価値観をそのまま形にしたランジェリーブランドQQZ（クイーンズ）がついにローンチ。可愛いだけでも、楽なだけでも終わらせない。日常も特別な日も、自分らしく美しくいられることを大切にした1stコレクションが誕生しました。てんちむ自身の経験と想いが詰まったランジェリーは、身につける人の気持ちまで前向きにしてくれる存在です♡

コンセプトは“てんちむ”そのもの



「下着の借りはブラで返す！」という一言から始まったQQZ。世の中に溢れる下着の中で、QQZである意味を突き詰めた結果、たどり着いた答えは“コンセプト＝てんちむ”。

ファストブランドからハイブランドまで見てきた彼女が感じた「本当に良いもの」を軸に、可愛さと機能性、見た目と着心地の両立を追求しています。

残念な思いをした人にも、もう一度ときめきを届けたい。その想いが一つひとつのデザインに込められています。

てんちむ×QQZ始動♡「可愛い」と「機能性」を極めた1stランジェリー

日常から勝負まで叶える3デザイン



エブリデイブラジャー

1stコレクションのテーマは「日常、綺麗に、勝負」。シーンに寄り添う3型がラインナップされています。

価格は\4,620（税込）。

毎日着けたくなる快適さと、さりげないセクシーさを両立。シンプルながら満足度の高い一着です。

サイズ：B65～G70(カラー：GRAY/BLACK/BEIGE)

デコルテプッシュブラジャー



価格は、7,480円（税込）。ショーツ\2,200/Tバック\2,420。

ボーン入りレースでバストとウエストを美しくメイク。「着て美しく、見て美しい」を体現します。

サイズ：B65～H70(カラー：PINK/BLACK)

ふわりっちブラジャー



価格は5,060円（税込）。ショーツ\1,760/Tバック\1,980です。

ノンワイヤーで楽なのに、自然な可愛さを演出する勝負ブラです。

サイズ：B65～H70(カラー：BORDEAUX/IVORY/LAVENDER)

可愛いは、毎日の自信になる



QQZのランジェリーは、ただ身につけるものではなく、自分を大切にするための選択。可愛さも、心地よさも、どちらも妥協しないからこそ、毎日が少し前向きになります。

てんちむの想いが詰まった一枚が、あなたの「いつもの日」も「特別な日」も、そっと支えてくれるはず♡鏡の前に立つ時間さえ、きっと愛おしくなります。