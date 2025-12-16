なぜ日本人は自然に“並ぶ”のか？行列は国民性？歴史から読み解く「順番」を大事にする理由

駅のホームで、足元の線に合わせて人がすっと並ぶ。改札前でも、人気の店でも、「最後尾はこちら」を見て自然に列ができる。

こういう場面って、日本だと珍しくないですよね。

ただ、「日本人は真面目だから」で片づけると、なんだか物足りない。行列って、性格というより、長い間の暮らしの中で「そうしたほうが都合がよかった」から残ってきた面が大きいんです。

順番を大事にする理由を、歴史の流れに沿って見ていきます。

田んぼの暮らしは、水をめぐって揉めやすい

昔の農村は、水田稲作が中心でした。田んぼは水が命。でも水は、上流から下流に流れます。すると、放っておくとどうなるか。上流が多めに取ったら、下流は足りない。下流が勝手にせき止めたら、上流も困る。

つまり、水は「早い者勝ち」にすると、すぐ揉めます。

だから村や水利組合の単位で、「どこがいつ水を使うか」「用水路の掃除は誰がやるか」みたいなことを決めて、当番制で回してきました。これはきれいごとじゃなくて、生活のためのルールです。

順番を決めるのは、人の心が優しいからというより、「決めないと村が回らない」からだった、という感じです。

人が密集する町では、秩序がないと危ない

江戸時代になると、江戸・大坂・京都などの都市に人が集まり、特に江戸はとても大きな町になりました。人が増えると、見知らぬ人同士が同じ場所でぶつかりやすくなります。しかも当時は火事も多い。混乱すると危ない。

そんな環境だと、「ここはこう動こう」「こうしたほうが安全だよね」という作法が必要になります。通りをどう歩くか、祭りのときどう動くか、みんなが使う場所をどう扱うか。

こういう“町の暮らし方”の中で、順番や秩序を守る感覚が育っていったと考えられます。

鉄道と学校が「並ぶ」を日常にした

明治以降、鉄道や路面電車が整備されて、駅や停留所にたくさんの人が集まるようになります。ここで並ばないと、単純に危ないし、乗り降りがぐちゃぐちゃになります。だからホームや改札前では、整列して順番に動くのが必要になりました。

同じ頃に広がった学校教育でも、整列や号令、集団での移動や行事が日常になります。好き嫌いは別として、結果的に「大勢が同じ合図で動く練習」をずっとしてきたことになります。駅と学校、この二つが「並ぶのが当たり前」を強くしたのは間違いないと思います。

戦後の配給は、順番が見えないと大混乱だった

戦後しばらく、日本社会は物が足りなくて、配給や分配の場面で行列がよくできました。このとき大事だったのは、「どれだけもらえるか」「どの順番で渡すか」がちゃんと示されることです。順番があいまいだと、不満が出ます。揉めます。だからこそ、列を作って順番をはっきりさせる必要がありました。

人は待ち時間そのものより、「順番が公平に見えるか」「自分がどの位置にいるか」がはっきりしているかで、待つ気持ちが変わるともされます。

「列」って、見た目以上に「納得を作る仕組み」でもあるんです。

今の日本は「表示に従う」から列がきれいに見える

今の日本では、足元マークや案内表示がよく整っています。だから「言い合いで調整する」より、「書いてある通りに動く」ほうが早いしラクです。駅でもイベント会場でも、同じやり方で回せます。

海外にも行列はあります。ただ、順番の調整を会話でやったり、その場で交渉したり、列の形がもっと柔らかかったり、国や場面によって違いが出ます。

日本人は、口頭の調整より、表示や決められた手順に寄せて処理を進める傾向が比較的強い、と指摘されることがあります。だから列が「きっちり」見えやすいんですね。

日本人の「順番を守る」という行動は、田んぼの水を分けるルール、人口の多い都市での秩序、鉄道と学校での整列、戦後の配給での経験など、いくつもの事情が重なって形づくられてきました。

性格だけで説明するより、「そうしないと困る場面が多かった」から続いてきた、と考えるほうが納得しやすいと思います。

次に列を見かけたら、「あ、こうやって順番をはっきりさせるのって、昔からずっと役に立ってきたんだろうな」くらい、ふと思ってみてください。足元の線は新しくても、やってること自体は意外と昔から同じです。

