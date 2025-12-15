「男と不倫しやがって…！」浮気した夫から逃げ出した妻に暴言！隠れ家を襲撃する豹変した夫の姿に衝撃が走る【作者に聞く】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、「戦国コミケ」「新しいパパがどう見ても凶悪すぎる」など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている漫画家・横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、全8巻まで発行された「どちらかの家庭が崩壊する漫画」の今回は2巻を紹介。本作の制作秘話について、作者の横山さんに話を聞いた。
本作「どちらかの家庭が崩壊する漫画」の第2巻では、一見セレブ家庭の薬師寺家がほころびはじめる。エリート会社員の夫・シュウの浮気疑惑や義母との同居を勝手に決断したことに堪えきれず、家をでた妻・ユイ。ユイは友人の毒山(ぶすやま)家に身を寄せるが、そのことがシュウにバレてしまい、ついにはシュウが毒山家にやってきてしまう。
本作の作者である横山了一さんに、読者に特に見てほしいシーンについて聞くと「やはり(シュウの母)聡子の歪んだ表情ですかね…。『絶対に許さないわ あのクソ嫁ッ…！』あたりの表情が好きです」と返事が返ってきた。
第2巻で新たに登場して活躍するのが、毒山家の(ゴンの母である)虎乃。虎乃のキャラクター設定について、横山さんは「先に聡子が出てきたので、それと対極なカラッとした姑像をイメージしたら、うちの義母に似てしまったという流れです(笑)」と打ち明ける。
ユイはあえて「すぐ離婚」を選ばない。横山さんは「当初はもう少しスムーズに離婚へと進む流れだったのですが、いざ離婚となるとやはり証拠が足りないよな…と思い、こういった展開になりました」と話す。シュウはユイを取り戻せるのだろうか。気になったら、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
