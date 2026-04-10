「父親は“伝説のロックスター”」圧倒的な美貌でSNSを席巻する24歳モデルの正体。実は「親がミュージシャン」の2世タレントたち
芸能界には、俳優やアイドル、モデルなどに、両親のどちらかが芸能人の「2世」が多く存在する。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主演を務める仲野太賀をはじめ、新田真剣佑や眞栄田郷敦、さらにCocomiやKoki,などが2世として知られる。
また、父親が大物ミュージシャンの2世も多く、人気が急上昇している櫻井海音はMr.Childrenのボーカル・桜井和寿の息子として有名。演技派の宮沢氷魚はTHE BOOMの元ボーカル・宮沢和史の息子で、それぞれが父とは違う俳優の道で大人気だ。
そこで、今回は意外にも父親が超大物ミュージシャンの2世タレントを3人紹介したい。
◆父は長渕剛、母は志穂美悦子。デビュー作でアカデミー賞の衝撃
まず紹介するのは、シンガーソングライター・長渕剛の娘で女優の文音だ。文音は、長渕と妻で元女優の志穂美悦子の第1子として1988年に誕生。2008年公開の映画『三本木農業高校、馬術部』で主演に抜てきされ女優デビューし、第32回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど、当時は大きな話題を集めた。
その後、映画『イタズラなKiss THE MOVIE』やドラマ『SAKURA〜事件を聞く女〜』（TBS系）などに出演。近年では、2025年6月放送のドラマ『TOKAGE 警視庁特殊犯捜査係』（テレビ東京）などに登場している。また、長渕の長男はミュージシャンのWATARU、次男のReNは歌手として活動中だ。
それぞれが長渕との2ショットをSNSなどで公開しているので、ファンの間では3人ともおなじみの存在となっている。
◆イエモン吉井和哉の面影…“漫画レベル”の圧倒的な造形美
続いて紹介するのは、THE YELLOW MONKEY・吉井和哉の長男でモデルの吉井添だ。添は、2001年に吉井和哉と前妻との間に誕生し、2019年にモデルデビュー。美形のモデルとして知られ、これまで雑誌や広告、イベント出演などで活躍している。
美しすぎるビジュアルを誇る添は、自身のインスタグラムで配信する写真が話題となり、ネットニュースに取り上げられることもある。2026年2月26日には、食中毒に見舞われたことを報告して話題を集めたばかりだ。若い世代の間ではSNSで人気のモデルとして知られ、父親が大物ミュージシャンだと知らないファンも多いだろう。
◆マイク眞木の長女が「外資系OL」との二刀流で芸能界入り！
そして、最後に紹介するのは、デビュー曲『バラが咲いた』が大ヒットした昭和を代表する歌手・マイク眞木の長女・眞木花だ。マイク眞木といえば、俳優でラッパーの眞木蔵人が息子として有名だが、花も2026年1月に大手芸能事務所ホリプロに所属し、外資系企業のスタッフと芸能活動の二刀流を目指すと宣言したばかり。
2002年生まれの花は、2009年に子役としてミュージカル『赤毛のアン』などに出演した経験を持っている。平日は都内の外資系企業で働き、その合間に芸能活動を行うと公表。すでに『サンデー・ジャポン』（TBS系）への出演を果たすなど、今後は2世タレントとしての活躍が期待される逸材だ。
ここまで、実はあまり知られていない、超大物ミュージシャンの父親を持つ3人の2世タレントを紹介した。父親があまりに偉大なだけに、それぞれが今後どんな活動を見せるのか注目したい。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆
また、父親が大物ミュージシャンの2世も多く、人気が急上昇している櫻井海音はMr.Childrenのボーカル・桜井和寿の息子として有名。演技派の宮沢氷魚はTHE BOOMの元ボーカル・宮沢和史の息子で、それぞれが父とは違う俳優の道で大人気だ。
◆父は長渕剛、母は志穂美悦子。デビュー作でアカデミー賞の衝撃
まず紹介するのは、シンガーソングライター・長渕剛の娘で女優の文音だ。文音は、長渕と妻で元女優の志穂美悦子の第1子として1988年に誕生。2008年公開の映画『三本木農業高校、馬術部』で主演に抜てきされ女優デビューし、第32回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど、当時は大きな話題を集めた。
その後、映画『イタズラなKiss THE MOVIE』やドラマ『SAKURA〜事件を聞く女〜』（TBS系）などに出演。近年では、2025年6月放送のドラマ『TOKAGE 警視庁特殊犯捜査係』（テレビ東京）などに登場している。また、長渕の長男はミュージシャンのWATARU、次男のReNは歌手として活動中だ。
それぞれが長渕との2ショットをSNSなどで公開しているので、ファンの間では3人ともおなじみの存在となっている。
◆イエモン吉井和哉の面影…“漫画レベル”の圧倒的な造形美
続いて紹介するのは、THE YELLOW MONKEY・吉井和哉の長男でモデルの吉井添だ。添は、2001年に吉井和哉と前妻との間に誕生し、2019年にモデルデビュー。美形のモデルとして知られ、これまで雑誌や広告、イベント出演などで活躍している。
美しすぎるビジュアルを誇る添は、自身のインスタグラムで配信する写真が話題となり、ネットニュースに取り上げられることもある。2026年2月26日には、食中毒に見舞われたことを報告して話題を集めたばかりだ。若い世代の間ではSNSで人気のモデルとして知られ、父親が大物ミュージシャンだと知らないファンも多いだろう。
◆マイク眞木の長女が「外資系OL」との二刀流で芸能界入り！
そして、最後に紹介するのは、デビュー曲『バラが咲いた』が大ヒットした昭和を代表する歌手・マイク眞木の長女・眞木花だ。マイク眞木といえば、俳優でラッパーの眞木蔵人が息子として有名だが、花も2026年1月に大手芸能事務所ホリプロに所属し、外資系企業のスタッフと芸能活動の二刀流を目指すと宣言したばかり。
2002年生まれの花は、2009年に子役としてミュージカル『赤毛のアン』などに出演した経験を持っている。平日は都内の外資系企業で働き、その合間に芸能活動を行うと公表。すでに『サンデー・ジャポン』（TBS系）への出演を果たすなど、今後は2世タレントとしての活躍が期待される逸材だ。
ここまで、実はあまり知られていない、超大物ミュージシャンの父親を持つ3人の2世タレントを紹介した。父親があまりに偉大なだけに、それぞれが今後どんな活動を見せるのか注目したい。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆