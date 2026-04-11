【ギャグ漫画】ランチミーティングでカニ料理に夢中な部下!?→意見を一切言わず、上司への密かな抵抗に爆笑【著者に聞いた】
【漫画を読む】カニ料理に夢中な部下だが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作品紹介するとともに、著者に部下たちがランチミーティングでカニ料理を食べた理由についても話を伺った。
■カニ料理に夢中になってしまう部下
――なぜ部下たちはランチミーティングでカニ料理を食べたのでしょうか？
それはやはり、ランチミーティングの名のもと、上司が休憩時間を拘束することに対する確かな抵抗を示すためだと思います。「こちとらカニを食べているんだ、話しかけるんじゃない…」と。
■いいことが起きると夢だと疑うが…!?
学校のテストで初めて百点を取って大喜びする青年。けれど青年は『この俺が百点なんか取れるわけないよな』と思い、これは夢なのではと疑い始める。現実なのかを確かめるため、青年は田中君に『俺を殴ってくれない？』とお願いをする。夢なら痛くないはずだが、その後青年は大けがをして入院してしまうのである。
今回は「のぞみわたるのギャグ漫画」の2作品をお届けした。最近ストレスを抱えていても、ギャグ漫画を読めばストレスも一気に吹き飛ぶだろう！近頃笑えてないと感じている人は、この機会にぜひ一度読んでみて。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
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