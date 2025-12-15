¼çÎÏ2¿Í¤¬Î®½Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ä¥º¥é¥êÊÂ¤ÖÀ¾Éð´üÂÔ¤Î°ïºà¡¡¼é¸î¿À¤ÏÀèÈ¯¤Ø¡¢5°Ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡È´õË¾¡É
º£µ¨¤ÏºÇ²¼°Ì¤âÅê¼ê¿Ø¤Ï¥ê¡¼¥°3°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨2.99
¡¡ºòÇ¯91ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤Ã¤¿2025Ç¯¤ÎÀ¾Éð¤Ï¡¢63¾¡77ÇÔ3Ê¬¤Î5°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï¥ê¡¼¥°3°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨2.99¤òµÏ¿¤·¡¢´°Éõ»î¹ç¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î24¡£ÀèÈ¯¡¦¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤â¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿º£°æÃ£Ìé¤Ï¡¢º£µ¨¤â°ÂÄê¤·¤¿Æ¯¤¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÎÏ´¶¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç160¥¥í¶á¤¤Ä¾µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î178Ã¥»°¿¶¤ÇÃ¥»°¿¶Î¨9.79¡¢¤µ¤é¤ËÈïÂÇÎ¨¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î.176¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨1.92¤òµÏ¿¤·¤¿¡£³«Ëë¤«¤é10»î¹çÏ¢Â³¤ÎHQS¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢5·î¤Ë¤Ï5»î¹ç¤Ç3¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨0.97¤Ç·î´ÖMVP¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£6·î17Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤ÇµåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë1»î¹ç17Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ»Í»àµå´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï15»î¹ç¤Ç0¾¡11ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¹â¶¶¸÷À®¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¤â4»î¹çÌ¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4·î29Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Îµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£³ÚÅ·¤ò6²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢2023Ç¯9·î°ÊÍè¡¢597Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢24»î¹ç¤Ç8¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.04¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£11·î¤ËµåÃÄ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢Î¾Åê¼ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤¤¤¿¡£È¯É½¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø°ìÎé¡£º£°æ¤¬´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤È¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â2¿Í¤Ø²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤Ï³«Ëë¤«¤é4Àï4¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨0.58¤È²÷Åê¤òÂ³¤±¡¢3¡¦4·îÅÙ·î´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â½é½Ð¾ì¡£²Æ¾ì°Ê¹ß¤ÏÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤¿´ü´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î21Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢4Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë2·å¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ºÇ½ªÀ®ÀÓ¤Ï23»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨2.59¡¢10¾¡10ÇÔ¡£Íèµ¨¤Ï¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£7Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³«Ëë2ÀïÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î23»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.69¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5·î¡¢6·î¤ÏËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢9·î6Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤Î´°Åê¡¦´°Éõ¾¡Íø¤òÌµ»Í»àµå¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤È¹â¶¶¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Íèµ¨¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·º£µ¨¤â16»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç6¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.50¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿çÐºÂ³¤¿Í¤ä¡¢2024Ç¯¿·¿Í²¦¤ÎÉðÆâ²ÆÚö¤¬¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤âÀèÈ¯¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â½øÈ×¤Ë²÷Åê¤òÂ³¤±5¾¡¤òµó¤²¤¿¿û°æ¿®Ìé¤ä¡¢¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼Ä¸¶¶Á¤Ê¤É¡¢¼ã¼êÀèÈ¯¿Ø¤ÎÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
µß±ç¿Ø¤Ç¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Î»³ÅÄ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÈôÌö
¡¡°ìÊý¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ï¼é¸î¿À¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½é¤á¤Æ³ÍÆÀ¡£5·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï18»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢54»î¹ç¤Ç4¾¡2ÇÔ8¥Û¡¼¥ë¥É31¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.71¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯¤ØÅ¾¸þ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ11¾¡¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ¤ÓÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂ¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ï¹ÃÈåÌî±û¡£6·î15Æü¤Ë¤Ï15»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇµåÃÄµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î33¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢3Ç¯ÌÜ¡¦»³ÅÄÍÛæÆ¤Ï¡¢4·î3Æü¤Ë¸ø¼°Àï½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£ÊÑ²½µå¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤ëÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÇ¯´ÖÄÌ¤·¤Æ49»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢3¾¡3ÇÔ17¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.08¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î¿·À±¤È¤·¤Æµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¿·½õ¤Ã¿Í¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î³èÌö¤â¸÷¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¥¤¡¦¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¤Ï49»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡4ÇÔ31¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.74¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ã¥»°¿¶Î¨13.31¤È1Ç¯ÌÜ¤«¤é°µÅÝÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¤â°ì»þÎ¥Ã¦¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢23»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ê¤É27»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨1.01¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÀïÎÏ¤âÌöÆ°¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¡£¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7·î¤«¤é20»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨1.04¤È¹¥Åê¤òÂ³¤±¤¿ÃæÂ¼Í´ÂÀ¤ä¡¢29»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¹õÌÚÍ¥ÂÀ¡¢ÆüËÜ¿Íº¸ÏÓºÇÂ®¤Î160¥¥í¤òµÏ¿¤·¤¿±©ÅÄ¿µÇ·²ð¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¡£Íèµ¨¤ÏÊ¿ÎÉ¤¬ÀèÈ¯Å¾¸þ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤¬¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤«¡¢³ÆÅê¼ê¤Îµ¯ÍÑ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
