この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第９話ドラマ考察 初回にあった！最大の犯人のヒント！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。日テレ系ドラマ『良いこと悪いこと』で描かれる同級生殺害事件について、第9話で明らかになった実行犯の正体が、実は第1話にすでに暗示されていたと考察している。



考察者であるトケル氏は、同級生殺害事件の実行犯に関する「重大なヒント」が第1話にあったと指摘。その場面は、キング（高木将）、カンタロー（桜井幹太）、貧ちゃん（武田敏生）が同窓会の後、二次会で「スナック・イマクニ」を訪れたシーンだという。



動画では、3人がT.M.Revolutionのヒット曲「HOT LIMIT」を熱唱し、盛り上がっている様子が映し出される。しかしトケル氏は、この時「少なくとも1人は、怒りにふるえていたんですよね」と語る。その人物こそ、のちに実行犯と判明する刑事の宇都見啓だ。宇都見は、キングたちが小学生時代にいじめていた瀬戸シオンの婚約者であり、復讐の機会をうかがっていた。



最大のヒントは、このシーンのBGMに隠されていた。キングとカンタローが会話する背後で、微かにピアノのメロディが聞こえる。トケル氏は「実は、『カノン』が聴こえてくるんです」「会話のうしろで、ピアノの鍵盤を1つずつたたいているような感じで、『カノン』が聴こえます」と解説。これは、店内の奥の席に座っていた宇都見が、テーブルに置かれたおもちゃのピアノを弾いていた音だと推測される。



この「カノン」という曲は、宇都見と亡き婚約者シオンを結びつける思い出の曲である可能性が高い。つまり宇都見は、楽しげに騒ぐキングたちの姿を目の前に、シオンを想いながら静かに復讐の炎を燃やしていた。この何気ないピアノの音こそが、宇都見が犯人であることを示す極めて巧妙な伏線だったと、トケル氏は結論付けている。物語の序盤に仕込まれたさりげない演出が、終盤の衝撃的な展開を予告していたのだ。