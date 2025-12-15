’14年に“号泣会見”で大きな注目を集めた元兵庫県議会議員の野々村竜太郎氏（59）の近況がネット上で話題になっている。

「野々村氏は’11年に、兵庫県議に初当選しました。ところが’13年度の政務活動費のうち、日帰り出張などの名目で不自然な支出を繰り返していたことが明らかに。’15年1月に詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われ、’16年7月に懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡されました。

野々村氏は’14年7月におこなった釈明会見に集まった記者の追及を受けるなかで、要領を得ない回答を連発。さらに突然、『この日本……世の中を変えたい！』と子どものように大きな声をあげ、机を叩きながら号泣する場面も。この年の新語・流行語大賞の候補に『号泣会見』がノミネートされるほどの大きなインパクトを残しました」（全国紙社会部記者）

号泣会見から11年、そんな野々村氏が“驚きの転身”を果たしたという。

「野々村氏は昨年4月ごろ、知識やスキル、経験を売り買いできるサイト『ココナラ』に自身のページを立ち上げ、《西洋占星術と数秘術、四柱推命で占います》と銘打って、占いのサービスを販売しています。

占いの価格は1回2000円。これまでに80件近くの購入があり、レビューを見ると鑑定結果にはキャリアのアドバイスなども含まれているようで、概ね好評のようです。また別のサービスとして西洋占星術、数秘術、四柱推命の3つの占術を融合し、性格や運勢を多角的に詳細鑑定するというものもあり、こちらは1回3000円となっています」（前出・全国紙社会部記者）

占い師とは意外に思えるが、野々村氏は「ココナラ」のページに《私は実は密かに、長年にわたり西洋占星術、数秘術、四柱推命を学び、実践してきました。その経験と知識を活かして、的確で信頼性の高い鑑定を提供します》と綴っており、以前からこの“転身”は考えていたことなのかもしれない。

Xで野々村氏の現在の占い師としての姿が拡散されると、驚きの声があがっている。

《うそやろ？同じ人に見えない…》

《野々村竜太郎が占い師になって別人になってたw》

《え？すごい！今占い師になったんですね》