『野々村竜太郎』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「占い師」に転身していることが判明し、ネット上で注目を集めている
J-CASTニュース
ネットで占いのサービスを販売していると「女性自身」が伝えた
女性自身
12日・13日には、兵庫・斎藤元彦知事の騒動に関連した発言を投稿
「号泣議員」こと元兵庫県議の野々村竜太郎氏がSNSで、知事を批判
週刊女性PRIME
1カ月5万円の恋愛相談を依頼した女性は、哲学的な話題にも発展した模様
人生相談サービスの利用者は「とにかく返答の内容が薄い」と言及
ある利用者は鑑定結果に「感情的になりやすい性格」との文言があったと語る
現代ビジネス
ネットの掲示板に生年月日を送り、占いをしてもらうというもの
スキルを売買できるサービス上で「聞き役」を請け負いだしたと配信の視聴者
Smart FLASH
自民党・岸田文雄首相や共産党・志位和夫委員長と同じ7月29日だという
東スポWEB
2014年3月、佐村河内守氏は長髪を切り、サングラスを外して会見
NEWSポストセブン
架空発注疑惑を解説する際、橋本氏を「野々村議員」と言い間違えた宮根
トピックニュース
Twitterの自己紹介欄に「偽アカウントの存在自体に迷惑しています」と記載
デイリースポーツ
野々村被告が政務活動費を「借りているもの」だと理解していないと述べた
ワイドショーなどで、独占告白するなら視聴率を取れる可能性があると指摘
野々村被告のブログは判決当日まで更新され続け、改めて注目されている