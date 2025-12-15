テラテクノの公開価格は２０９０円に決定、１２月２３日スタンダード市場に新規上場 テラテクノの公開価格は２０９０円に決定、１２月２３日スタンダード市場に新規上場

１２月２３日付で東証スタンダード市場に新規上場予定のテラテクノロジー<483A.T>の公開価格が、仮条件（２０１０～２０９０円）の上限である２０９０円に決定した。



同社は中堅のＳＩｅｒ。公共分野や通信分野において、主に政府や地方自治体、大手通信会社のシステムの開発を行っており、官公庁向け電子申請システムや給付費等電子請求受付システム、通信利用者認証システム、位置情報システムなどの開発実績がある。大手ＩＴベンダー、大手ＳＩｅｒからの取引が約７割を占めているが、近年では比較的利益率の高い最終顧客との直接契約も増加傾向にあり、バランスの良い顧客基盤を構築している。上場に際し、売出株式数５７万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し８万５５００株を予定。主幹事はＳＢＩ証券。



出所：MINKABU PRESS