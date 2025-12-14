食楽web

●大阪土産の新定番として注目度が上がっている大阪の「グランカルビー」の魅力をレポートします。

大阪土産として密かな人気の「グランカルビー」。カルビーが2014年から手掛けている手掛ける高級ポテトチップスのブランドです。

ただのポテチと侮るなかれ。子供はもちろん大人が満足できる贅沢なラインナップで、年末年始のおみやげにぴったりなんです。

終日賑わいを見せる、阪急うめだ本店地下1階のフロア内に出店

実店舗は大阪梅田の「阪急うめだ本店」1店舗のみ！ 厚切りウェーブカットのポテトチップスや、サクサク食感のスティックタイプなど、日本各地のじゃがいもを、さまざまな製法でポテトスナックに仕上げています。

フレーバーは定番のしお味から、高級感溢れるトリュフソルト味、うに＆クリームチーズ味など豊富にラインナップ。3時のおやつとしてはもちろん、お酒のアテとしても活躍するため、贈る相手やシーンを選ばない万能な大阪土産となっているのです。

大阪土産の新定番「ウメダ！味」

濃厚なだしのコクと、梅の酸味が見事に調和した「ウメダ！味」

特におすすめしたいのが、おだしをきかせた梅の味わいの、その名も「ウメダ！味」。甘酸っぱい梅の酸味がキュッとアクセントになった、北海道産じゃがいもを100％使用した厚切りチップスです。

「ウメダ！味」701円

パッケージには海遊館、大阪城、京セラドーム大阪といった、大阪のランドマークが遊び心たっぷりにあしらわれています。「ウメダ！味」のインパクトと相まって、大阪愛がぎゅっと詰まった一品。お土産にすればきっと場が和み、贈った相手の笑顔が見られるはずです。

思わず二度見してしまう、遊び心満点のネーミング

『グランカルビー』では他にも、関西風すきやきの味わいを再現した「スキヤデ！味」をはじめ、遊び心あふれる商品が充実しています。4個入り、6個入り、8個入りの詰め合わせボックスも用意されており、贈る人数や目的に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

大阪らしいユーモアと本物の味わいが、寒い年末年始の集まりを盛り上げ、笑顔と温かさを届けてくれるはず。オンラインショップからお取り寄せも可能なので、この冬は、『グランカルビー』のポテトスナックと共に、笑顔あふれる年末年始を過ごしてみてはいかがでしょうか。

●SHOP INFO

グランカルビー

住：大阪市北区角田町8-7

TEL：06-6361-1381

休：阪急百貨店うめだ本店の営業日・時間に準ずる

●著者プロフィール

野畑晴夏

フードアナリスト2級。日本最大級の食品評価制度「ジャパンフードセレクション」にて、審査委員・責任審査員を担当。大阪・梅田を中心としたグルメ情報をお届けします。