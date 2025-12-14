イイ男が彼女を作らない理由９パターン
「絶対、彼女がいそう！」と思えるイイ男でも、意外にも彼女がいない場合があります。そのような「イイ男」はなぜ彼女がいないのでしょうか。そんなお節介な疑問を解消すべく、今回は、「イイ男が彼女を作らない理由９パターン」を紹介させて頂きます。
【１】仕事に夢中になっているから。
恋愛する暇がないほど、仕事に没頭しているパターンです。何かに夢中になっている姿はカッコ良く映るモノです。
【２】自分に釣り合う女性はいないと本気で思っているから。
イイ男がうぬぼれてしまっているパターンです。「釣り合う女性がいない！」と思いこんでいるので、積極的にアプローチされないどころか、周りの女性も引いてしまっている可能性もあります。
【３】お金目当ての女性ばかりでげんなりしているから。
イイ男で、かつお金持ちだったレアなケースです。言い寄ってくる女性に嫌気がさし、恋愛感情が湧かないタイプです。難しいことですが、「お金」という価値観から離れて会話する必要があります。
【４】口下手だから。
一見、「彼女を作らない」ように見えて、実は「彼女を作れない」というパターンです。恋愛におけるコミュニケーション能力が低いことが原因だと考えられます。
【５】ちょっと変わったタイプを好むから。
「２０歳以上の年上の女性にしか興味を持たない」など、ちょっと変わった趣味を持つパターンです。完全にターゲットからハズレている場合には、イイ男とはいえ、諦めた方が賢明かもしれません。
【６】付き合う相手の理想が異常に高いから。
理想が異常に高いことで、ほとんどの女性が恋愛対象外となるパターンです。好みのタイプについてのこだわりを聞き出してみてはいかがでしょうか。なお、このタイプは、理想が高い故に、付き合ってからも苦労する恐れがあります。
【７】元カノを忘れられないから。
元カノとかなりショックな別れ方をしたため、元カノを今でも忘れられず、新しい恋に踏み出せないパターンです。気持ちの整理は本人の問題ですが、まずは恋愛相談のような形で接点を持ち、信頼関係を築くのも良いでしょう。
【８】結婚を視野に入れているため、慎重になりすぎているから。
「次に付き合う人＝結婚する人」と意識するあまり、付き合うことに対するハードルが高く、思いきれないパターンです。気軽なデートを継続的に続け、彼と信頼関係を築き、結婚観などを聞き出すことが第一歩でしょう。
【９】ひとりの時間を異常に大切にしているから。
ひとりの時間が大切なため、付き合うことを面倒だと考え、彼女を作らないパターンです。自分自身の趣味などに没頭するので、付き合えたとしても寂しい思いをするかもしれません。
イイ男が彼女を作らない理由は、他にはどのようなことがあるのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
