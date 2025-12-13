老後資金1800万円「足りない。現代の若者も後悔する可能性が極めて高い」61歳男性の助言
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、岡山県在住61歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（61歳）
居住地：岡山県
リタイア前の職業：公務員
リタイア前の年収：1000万円
現在の金融資産：預貯金1600万円、リスク資産200万円
これまでの年金加入期間：不明
老齢厚生年金（厚生年金）：9万2000円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：なし
配偶者の年金や収入：年金20万円（繰り上げ受給、年額）
ひと月の支出：6万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「足りない。現役時代にもっと貯めておけばよかった」と回答。
その理由として、「若い頃に使いすぎてしまった。もっと老後に取っておくべきだったと思っている。今を楽しむという考えで現役時代は過ごしてきた。しかし今となっては孫達の存在もあり、やはり貯蓄はもっとしておくべきであったと夫婦共々反省している」と語っています。
「老後の資金のことをしっかり考え出したのは50歳を超えたあたりからだった。もっと早く考えるべきであったと今となっては」後悔していると言います。
実際に年金生活を迎えた今、老後資金は「2500万円」程度必要だったのでは、と感じているとのこと。
「もっと貯めておけばよかったと思っている。株取引等にもっと注力するべきだった」とあります。
「可もなく不可もない。娘や孫達に何かあれば、何にでも対応できる程度の財力があるかと言われれば微妙。何もないことを祈っている」と家族への思いを語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「現代の若者は私達の世代以上に老後のことを考えていないと思うし、政治にも興味がないだろう。しかし実際に自分自身が老いるときがきたら、後悔の念が生まれる可能性が極めて高いと思う。なるべく若い頃から老後のことも考えるべきだと思う」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
老齢基礎年金（国民年金）：4万6327円（繰り上げ受給）
