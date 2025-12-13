旦那さんが育休をとってくれたら心強いと思っていたのに、いざ育休が始まるとストレスが溜まるだけ……。そんな悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。育休を長期の休みだと勘違いしている旦那さんには、一度厳しく言い聞かせておかないといけないようで？ 今回は、育休中に朝帰りをした夫に「仕事に行ってくれたほうがマシなんだけど！」と妻がキレた話をご紹介いたします。

育休中に朝帰り

「妊娠が判明して喜んでいたけど、あっという間につわりが始まりました。初めてのつわりで毎日がつらくて、出産や育児への不安も日に日に増していったんです。

そんな私を見て心配だったのか、夫が『俺、育休とるよ！』と言ってくれました。まさか夫のほうからそんなことを言われるとは思っていなくて、正直びっくりしたけどすごくうれしかったんです。そして無事に出産。夫の育休も始まり、2人で子育てができることに幸せを感じていました。しかし、1か月もすると子どもが夜中に泣いても起きないし、そのくせ昼前まで寝てるし、家事だってほとんどやってくれません。

この前なんて友達と飲みに行って朝帰りをしたため、夫に『育休の意味知ってる!?』『仕事に行ってくれたほうがマシなんだけど！』と説教しました。夫は『たまには息抜きだって必要だろ』とか言い訳してたけど、息抜きしかしてないように見えるのは気のせいかしら？」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 育休をとったのに「やる気があったのは最初だけ」では意味がありません。育児は一時的なものではないので、奥さんと協力して取り組んでほしいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。