¹â¹»¥Ð¥¹¥±ÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡×Ä¾Á°SPÊüÁ÷¡ªÂ¼½Å°ÉÆà¡¢½é¤Î¹â¹»¥Ð¥¹¥±´ÑÀï¤Ø
12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±ÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025¡×¡£
7Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÇ®¤¤Åß¤ÎÀï¤¤¤òÁ°¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¸ø¼°±þ±çÃÄ¤Îß·ÉôÍ¤¡Ê¥Ï¥é¥¤¥Á¡Ë¡¢½÷»Ò¥Ð¥¹¥±Åìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î郄ÅÄ¿¿´õ¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¥¢¥¤¥ê¥¹¡Ë¡¢¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¥Ð¥¹¥±Éô¤ÎÅÏîµÈþÊæ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡£
ºòÇ¯¡¢Éô°÷¤ï¤º¤«5¿Í¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤ËÄ©¤ó¤ÀÏÂ²Î»³ÆîÎÍ´ñÀ×¤ÎÊª¸ì¤ä¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤·¤¿²ÏÂ¼Í¦µ±¤ÈÉÙ±Ê·¼À¸¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ê¤É¡¢ÅÁÀâ¤ÎÌ¾¾¡Éé¤òVTR¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¼½Å°ÉÆà¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢½é¤Î¹â¹»¥Ð¥¹¥±´ÑÀï¤Ø¡£
¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×3Ï¢ÇÆÃæ¤Î½÷²¦¡¦µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤Î±þ±çÃÄ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡£
¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë¡È¥é¥¹¥È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤Î²áµî¤Î´¶Æ°¾ìÌÌ¤â¡£3Ç¯´Ö¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë°ìËë¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¡ª
ÅÏî´ÍºÂÀ¤äÉÙ³ßÍ¦¼ù¡¢Èæ¹¾Åç¿µ¤¬Àä»¿¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î1Ç¯À¸¡¢Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¤ÎÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ä¡¢Ê¡²¬Âè°ì¤ÎÁÐ»Ò¡¢µÜËÜÁï¡¦ÍÔ¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨ß·ÉôÍ¤ ¼ýÏ¿¸å¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤äÇ®¤µ¡¢ÃíÌÜÁª¼ê¡¢´¶Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤¬³Ø¤Ù¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤¼¤Ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª