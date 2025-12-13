ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤ËÀìÍÑ¥¬¥é¥¹¤òÅ½¤ë¤À¤±¡ª ¥¹¥Þ¥Û¤Î¼Ì¿¿¤¬3D¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥È¥Ó¥Ç¥ë¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿
ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¥Û¢¨¡ü¤Ç3D¤Ë¸«¤¨¤ë¡ª
»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬¡ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥È¥Ó¥Ç¥ë¡×¡£ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Þ¥Û¢¨¡ü¤ËÀìÍÑ¥¬¥é¥¹¤òÅ½¤ë¤È¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬3D¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ü¡¡iPhone 16¡¢iPhone 16e¡¢iPhone 15¡¢iPhone 14¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë
¡Ö¥È¥Ó¥Ç¥ë¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥È¥Ó¥Ç¥ë¡×¤Ï¡¢ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Î¥¹¥Þ¥Û¢¨¡ü¤Ë¡¢ÀìÍÑ¤Î¡Ö¥È¥Ó¥Ç¥ë 3DÊÝ¸î¥¬¥é¥¹¡×¤òÅ½¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¡¢Íç´ã¤Ç3D»ëÄ°¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
3D¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏAI¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿¼ÅÙ¿äÄêAI¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Î¿¼ÅÙ¾ðÊó¤òµ¡³£³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ê¿äÄê¤·¤Æ¡¢3D¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÈÊÑ´¹¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖAI¥¢¥¤¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¤¥ó¥«¥á¥é¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤ò´ð¤ËAI¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤ò¸¡½Ð¤·¤Æ¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ê3D»ëÄ°¤ò¼Â¸½¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¡£
¡Ö¥È¥Ó¥Ç¥ë¡×¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤è
ÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¥Û¢¨¡ü¡¢¡Ö¥È¥Ó¥Ç¥ë 3DÊÝ¸î¥¬¥é¥¹¡×¡¢¤½¤·¤Æ»£±Æ¥â¥Ç¥ë¤ËÇò¸Í²È¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ÏÀìÍÑÊÝ¸î¥¬¥é¥¹¤òÅ½¤Ã¤Æ¡Ö¥È¥Ó¥Ç¥ë¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡£º£²ó¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÍÑÊÝ¸î¥¬¥é¥¹¤ÏÉáÄÌ¤ÎÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£3D¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£
¤µ¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤ªÉã¤µ¤ó¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤éÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡Ä¡Ä¡£
¡È¥º¥º¥º¡Ä¡Ä¡É¤È¼êÁ°¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¡ª
¤³¤ì¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ã¡ª
Èþ½Ñ´Û¤ä¤ª²Ö¸«¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤âÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¡¢¸«ÊÖ¤¹³Ú¤·¤µ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀî¸ý¤µ¤ó¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡ÖiPhone¤Î¶õ´Ö¥Ó¥Ç¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÏÀìÍÑ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥Ó¥Ç¥ë¤ò»È¤¦¤ÈÂÐ¾Ý¥¹¥Þ¥Û¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©ÂÎ¤Ç¸«¤¨¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¡ÊÀìÍÑÊÝ¸î¥¬¥é¥¹¡Ê7,200±ß¢¨¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×²Á³Ê¡Ë¤ÎÅ½ÉÕ¤±¤¬É¬Í×¡Ë¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¡ª ¡È¿ä¤·¡É¤â¥È¥Ó¥Ç¥ë¤è¡ª
¸½ºß¡¢¡Ö¥È¥Ó¥Ç¥ë¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Î3DÂÐ±þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂ³¡¹¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£Ãæ¤Ç¤â¡È¿ä¤·¡É¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Î©ÂÎÆ°²è¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨°ìÉôÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¢¤ê¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀî¸ý¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¿ä¤·¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥ê¥¢¥ë¡ª ¥ê¥¢¥ë¤Ç´Ö¶á¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¿ä¤·¡É¤ò¡¢¤è¤ê²Ä°¦¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÀìÍÑ¤ÎÊÝ¸î¥¬¥é¥¹¤òÅ½¤Ã¤Æ¥È¥Ó¥Ç¥ë¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÍç´ã¥Ó¥å¡¼¥¢¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥È¥Ó¥Ç¥ë¡×¡£ÂÐ±þµ¡¼ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¤·Ú¤Ë3DÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡Ö¥È¥Ó¥Ç¥ë¡×
https://tobideru.mb.softbank.jp/service
¡¡¡Ö¥È¥Ó¥Ç¥ë¡×¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤ÎÊÝ¸î¥¬¥é¥¹¡ÊÀÇ¹þ¤ß7,200±ß¢¨¡Ë¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ËÅ½¤ë¤È¡¢¡Ö¥È¥Ó¥Ç¥ë¡×¥¢¥×¥ê¡Ê·î³Û»ÈÍÑÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ë¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥ÛÆâ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¡¢Íç´ã¡Ê3D¥á¥¬¥Í¤Ê¤·¡Ë¤Ç¡¢3D¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡üÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§ iPhone 16¡¿iPhone 16e¡¿iPhone 15¡¿iPhone 14
¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡¢½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¡Ë
¢¨¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×²Á³Ê
¡üÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Å¹Æ¬Ëô¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞÂÐ¾Ý³°¡Ë