¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹ > ËÜÅÄ¿Î³¤¡¢±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤éÉü³è¤Ø¡¡°éÀ®¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¡Ä¡È¸åÇÚ¡É¤ÎÀ®Ä¹¤Ë»É¡Ä ËÜÅÄ¿Î³¤¡¢±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤éÉü³è¤Ø¡¡°éÀ®¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¡Ä¡È¸åÇÚ¡É¤ÎÀ®Ä¹¤Ë»É·ã¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡× ËÜÅÄ¿Î³¤¡¢±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤éÉü³è¤Ø¡¡°éÀ®¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¡Ä¡È¸åÇÚ¡É¤ÎÀ®Ä¹¤Ë»É·ã¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡× 2025Ç¯12·î13Æü 9»þ0Ê¬ ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡ÊËÌÌîÀµ¼ù / Masaki Kitano¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡Ö·¡¤ê½Ð¤·Êª¡×¡¡2ÅÙ¤Î»ØÌ¾Ï³¤ì±¦ÏÓ¤òÀìÌç²ÈÀä»¿¡ÖÃæ·Ñ¤®¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡× ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»³ËÜ¤È¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å¤¬¡È´ñÀ×¤ÎÁø¶ø¡É¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ö2¿Í¤·¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡× ¥È¥¤¥ì¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÀ®Î©¡Ö¤³¤³¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¡¡¸µ¥ª¥ê±¦ÏÓ¤Î°ÜÀÒ¤¬Æ³¤¤¤¿¡È±É¸÷¡É