100均ってなんでも売ってるな〜「このくらいがちょうどいい」ミニサイズの本格調味料

普段出番が少ない調味料こそ、ダイソーの「少量サイズ」を選ぶのが正解！専門店御用達の『コラビータ バルサミコ酢 モデナ』が、なんと108円で手に入ります。ぶどうの自然な甘みとフルーティな香りが豊かで、料理の風味を格上げ。華やかなパーティメニューにも使える高見え調味料をご紹介！

商品情報

商品名：コラビータ バルサミコ酢 モデナ

価格：￥108（税込）

内容量：25ml

販売ショップ：ダイソー

JANコード：8001876557171

普段使いしない調味料は「少量サイズ」を選ぶのが正解！

自宅で料理をする際、困りがちなのが「調味料のサイズ」問題ではないでしょうか。

例えばバルサミコ酢やトリュフオイルなど、ちょっと凝った料理に使う調味料は、大容量で買うと使い切れずに賞味期限切れになってしまうことがありますよね。

そんな悩みをダイソーが解決してくれました！今回見つけたのは、『コラビータ バルサミコ酢 モデナ』です。

原産国イタリアの本格的なバルサミコ酢が、25mlという数回で使い切れる嬉しいミニサイズで、なんと108円（税込）で買えてしまうんです。

「バルサミコ酢を試してみたいけど、いきなり大きなボトルは抵抗がある」「普段の料理にちょっと変化を求めたい」という方にこそ、この少量サイズはまさに理想的です！

108円で味わえる「フルーティで複雑な風味」

口に含むと、ぶどうの自然な甘みと酸味が広がり、とてもさわやかで香り豊かなフルーティな風味を感じられます。粘度はさらっとしており、醤油くらいの使いやすいテクスチャです。

このバルサミコ酢があれば、いつもの料理に一振りするだけで、コクと風味を簡単にプラスできます。

そのまま野菜サラダやチーズにかけてアクセントとして。オリーブオイルやその他の調味料と合わせてマリネ液に使えば、食材が風味豊かに。

軽く煮詰めれば、肉や魚料理にぴったりの濃厚で本格的なソースに早変わりします。

パーティにも活躍！「華やかカプレーゼ」も手軽に

今回は、柿とチーズと生ハムのカプレーゼに、このバルサミコ酢をかけてみました。

フルーツの持つ甘さに、バルサミコ酢の持つ心地よい酸味が加わることで、全体の味が引き締まり、格段に洗練された味わいに変化しました。見た目も華やかなので、ホームパーティやちょっとしたおもてなし料理にもおすすめです。

普段使いしない調味料だからこそ、ダイソーの「試しやすいミニサイズ」で賢くゲットして、食卓を豊かに楽しんでみてくださいね。

今回はダイソーの『コラビータ バルサミコ酢 モデナ』を紹介しました。

本格的な味わいと、使い切りやすい少量サイズが高見えを実現する優秀な調味料です。このアイテムで、食卓にフルーティな香りとコクをプラスして、料理の腕を格上げしちゃいましょう！店頭で見かけたら、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。