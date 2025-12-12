¥¢¥ó¥¬ÅÄÃæÂî»Ö¡¡2µé·úÃÛ»Î»î¸³¹ç³Ê¤ÎÎ¢ÏÃ¡Ö1Ç¯¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÙ¶¯¡×¤â¼ê±þ¤¨¤Ê¤¯¡ÄÁêÊý¡ÖÍî¤Á¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¡Ê49¡Ë¤¬11ÆüÇÛ¿®¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPODCAST¡¡¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¡×¤Ç¡¢2µé·úÃÛ»Î»î¸³¹ç³Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤«¤é»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ËÊÙ¶¯¤ò³«»Ï¤·¤Æº£Ç¯½é¤á¤Æ¼õ¸³¤·¡¢¸«»ö°ìÈ¯¹ç³Ê¡£º£·î2Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¹ç³Ê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤ÇÅÓÃæ·Ð²á¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤³¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤¬20ËçÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ë2Ëç¤·¤«ÉÕ¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ÌÏµ¼»î¸³¤ÇÀ½¿Þ»î¸³¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤º¤Ã¤È¡ÈC¡É¤Ç¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÁêÊý¡¦»³º¬ÎÉ¸²¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤«¤éÍî¤Á¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈËÜ²»¡£ÅÄÃæ¤¬¡Ö¼«¿®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÝ¸±¤«¤±¤Æ¤¿¡£Â¿Ê¬Íî¤Á¤Æ¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢»³º¬¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥ä¥Ä¤Ã¤Æ·ù¤ï¤ì¤ë¤è¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¸³¤Ï³Ø²Ê»î¸³¡¢Àß·×À½¿Þ»î¸³¤Î2¤Ä¤«¤é¤Ê¤ê¡¢ÎãÇ¯¹ç³ÊÎ¨¤Ï20¡óÂæÁ°È¾¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö1Ç¯¤«¤±¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÙ¶¯¤·¤¿¡×¤¬»î¸³¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤âº£²ó¤Î2µé·úÃÛ»Î»î¸³¤ÏÆñ´Ø¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Öº£Ç¯¼õ¤±¤¿¿Í¤Ç¡È¤³¤ì¡¢¼õ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¼õ¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ã¤ÆÂ¿Ê¬5¡ó¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼õ¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡È¤³¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤·¤Æ¤¿¤±¤É¼õ¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¿ÍÂ¿¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö¹ç³ÊÈ¯É½¤ÎÆü¡¢Ä«9»þÈ¾È¯É½¤Ç¤â¤¦Ä«¤«¤é¤æ¤¦¤¦¤Ä¤Ç¤µ¡Ä¹ç³ÊÈ¯É½¤ò¤¹¤°¸«¤ÆÄ«¥¤¥Á¤ÇÍî¤Á¹þ¤à¤Î·ù¤À¤Ã¤¿¤«¤éÃë²á¤®¤°¤é¤¤¤Ë¸«¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¥¦¥Á¤Î±ü¤µ¤ó¤¬9»þÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¸ª¥Ý¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤Æ¡È¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤è¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÆüÏÂ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤ò±ü¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸«¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¯É½ÅöÆü¤ÎÍÉ¤ì¤ë»×¤¤¤ò²ó¸Ü¡£Ìµ»ö¤Ë¹ç³Ê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¾Æ¤Æù¥é¥ó¥Á¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤ä¤Ä¿©¤Ù¤¿¤Ê¤¢¡Á¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤òÃ£À®¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¾Æ¤Æù¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¤¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£