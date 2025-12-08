「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）12月6日（土）放送は、新企画「キモカワ芸人アップデート」。マユリカ（阪本、中谷）、ビスケットブラザーズ（きん、原田泰雅）のキモい芸人たちがキモカワに大変身！？【動画】ガッポリ稼ぐチャンス！？アンガ田中「キモカワにはめちゃくちゃ金が埋まってる」マユリカ＆ビスブラがキモカワにアップデート2000年代前半に一世を風靡した“キモカワ”芸人だが、現在のお笑い界ではこの席が空い