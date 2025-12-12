【「SUNSUN Candy Store」東京会場】 開催期間：12月26日～2026年1月8日 開催場所：東京駅一番街 東京キャラクターストリート いちばんプラザ 営業時間：10時～20時30分 ※最終日は18時まで

CHOCOLATE Inc.は、パペットスンスンの期間限定ポップアップ「SUNSUN Candy Store」を、12月26日開始の東京会場を皮切りに、大阪、名古屋、博多、札幌、仙台の全国6都市で順次開催する。

パペットスンスンは、パペットの国「トゥーホック」に住む6才のパペット。本イベントでは、色とりどりのお菓子たちとスンスンによる新アートを用いた限定品や先行販売品などをはじめとする約80点のアイテムが登場するほか、購入金額に応じたノベルティの配布も実施される。

また、本イベントの東京会場であり、今年開業20周年を迎える東京駅八重洲側改札直結の商業施設「東京駅一番街」とのコラボレーション企画として、館内を巡るスタンプラリーの開催とオリジナルノベルティがもらえるキャンペーンの実施、オリジナル装飾での館内ジャックを展開する。

「SUNSUN Candy Store」開催概要

開催地：東京、大阪、名古屋、博多、札幌、仙台

【東京会場】

開催期間：12月26日～2026年1月8日

開催場所：東京駅一番街 東京キャラクターストリート いちばんプラザ

営業時間：10時～20時30分 ※最終日は18時まで

※その他会場の詳細情報につきましては、公式SNSアカウントより順次お知らせいたします。

□「パペットスンスン×東京駅一番街」コラボ企画特設ページ

販売アイテム（一部）

本イベントでは「Candy（飴やチョコレートなどのお菓子）」をテーマに装飾された店内にて、新アートを使用したアクリルキーホルダーやステッカーなどをはじめ、今回初登場となるノンノンとゾンゾンのぬいぐるみなど、約80点のアイテムが販売される。

アクリルキーホルダー（全7種）各660円

ぬいぐるみ（スンスン）4,950円

ぬいぐるみ（ノンノン）4,950円

ぬいぐるみ（ゾンゾン）4,950円

ステッカーセット（全4種）各880円

マスコット（スンスン） Candy Store限定パッケージ 2,420円

ラバーマスコット（全3種）各880円

メタルチャーム（全2種）各990円

眼鏡ケース 2,750円

キャンディ缶 1,296円

クッション 2,750円

マグカップ（全3種）各770円

ノベルティ情報

期間中、合計3,000円以上購入すると、1会計につき1回、くじに参加できる。当選した賞に応じて、以下のノベルティがもらえる。

・「A賞」：バルーン＋ステッカー（ランダム全3種）1枚

・「B賞」：ステッカー（ランダム全3種）1枚

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※ステッカーのデザインはお選びいただけません

※画像はイメージとなります

来場予約について

本イベントでは、全日事前予約による入場規制を実施する。予約の方法の詳細は、POP UP SHOP専用Xアカウント（@sunsun_cs）にて確認できる。

【12月26日～12月28日枠】

事前予約（抽選）対象日時：12月26日～12月28日（15分毎の全時間帯予約制）

事前予約（抽選）申込期間：12月16日18時～12月21日23時59分

当選結果：12月22日（月）20時頃

予約システム：mogily（LINE上でデジタル整理券を配布・受け取ることができるサービス）

【2025年12月29日～2026年1月8日枠】

事前予約（先着）対象日時：12月29日～1月8日（15分毎の全時間帯予約制）

事前予約（先着）申込期間：各日の前日18時～

【注意事項】

※おひとり様1枚までのお申込みとさせていただきます。

※小さなお子様、およびお身体の不自由な方につきましては、付き添いの方1名までご入店いただけます。ただし、お会計は1回のみとなりますのでご了承ください。

「PUPPET SUNSUN Candy Store」全国巡回予定

【東京会場】

開催場所：東京駅いちばんプラザ

開催期間：12月26日～2026年1月8日

【大阪会場】

開催場所：ルクア イーレ 4F イセタン クローゼット/プロモーション1・2

開催期間：2026年1月23日～2026年2月5日

【名古屋会場】

開催場所：名古屋PARCO 東館B1F PARCO BOX

開催期間：2026年2月14日～2026年3月8日

【博多会場】

開催場所：福岡PARCO 本館5階 PARCO FACTORY

開催期間：2026年3月19日～2026年4月5日

【札幌会場】

開催場所：札幌ステラプレイス イースト1F POP UP STORE

開催期間：2026年4月10日～2026年4月26日

【仙台会場】

開催場所：エスパル仙台 本館1F エスパルスクエア

開催期間：2026年4月29日～2026年5月10日

パペットスンスン×東京駅一番街 コラボ施策

SUNSUN Stamp Rally

実施期間：12月12日～2026年1月8日

場所：東京駅一番街

東京駅一番街の館内を巡りながらスンスンたちのスタンプを集める「SUNSUN Stamp Rally」が開催される。参加者全員にオリジナル壁紙が配布されるほか、スタンプ数に応じて各種賞品の抽選に応募できる。参加方法の詳細は、キャンペーンページより確認できる。

スタンプラリー冊子イメージ

【当選賞品】

・スタンプ1個でプレゼント：パペットスンスン オリジナル壁紙

・スタンプ2個で応募：東京駅一番街で使えるお買い物券（2千円分）30名

・スタンプ4個で応募：パペットスンスン ポップアップ限定アイテム詰め合わせ（5千円相当）10名

・スタンプ6個で応募：東京駅一番街で使えるお買い物券（1万円分）10名

□「SUNSUN Stamp Rally」キャンペーンページ

東京駅一番街 館内ジャック

館内装飾：12月12日～2026年1月8日

館内放送：12月26日～2026年1月8日10時～20時 ※1月8日（木）最終日は18時まで

場所：東京駅一番街

12月12日から1月8日までの期間、ポップアップ「SUNSUN Candy Store」をテーマにした装飾やスタンプラリーのオリジナル装飾で東京駅一番街の館内がジャックされるほか、記念撮影が楽しめるフォトスポットも登場する。また、ポップアップの開催にあわせ、12月26日からはスンスンのオリジナル館内放送も実施される。

オリジナルノベルティプレゼント

配布期間：12月26日～各店ノベルティがなくなり次第配布終了

配布条件：対象店舗の1回の会計（税込1,000円以上）につき1種類のオリジナルクリアファイルをプレゼント

期間中、東京駅一番街の対象店舗を利用すると、ノベルティ「オリジナルクリアファイル（全4種）」がもらえる。配布店舗などの詳細はコラボ企画特設ページより確認できる。

※ノベルティはなくなり次第終了いたします。

※ノベルティの受け取りはお会計時のみ、後日や代理受け取りは出来ません。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee