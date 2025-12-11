STARTO社「カウコン」生配信決定 チケットは全FC・ジュニア情報局会員が購入可能「推しが増えそう」「前座も観れるのかな？」と反響殺到
【モデルプレス＝2025/12/11】株式会社STARTO ENTERTAINMENTが2025年12月11日、公式サイトを更新。同事務所に所属するアーティストが一堂に集まるコンサート「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」（以下、カウコン）の生配信を実施することを発表した。
【写真】ともに「カウコン」視聴していた人気女優＆俳優夫婦
同月31日、東京ドームにて開催される「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」の生配信を実施することが発表された。販売日時は、2025年12月11日13時から2026年1月11日21時30分までとしており、見逃し配信の期間については2026年1月7日22時から同月11日23時59分までとしている。また、同サイトは、視聴チケットの価格について一般価格は4430円、ファミリークラブ会員は3900円と記し、「ファミリークラブ会員視聴チケットは全ファンクラブ・ジュニア情報局の会員様がご購入いただけます」とつづっている。
この発表を受け、ネット上では「生配信嬉しい！」「推しが出てなくても観れちゃうなんて、さらに推しが増えそう！」「待ち遠しい」などと喜びの声が。さらに、これまでの「カウコン」は23時45分頃から地上波にて放送が始まることが恒例だったが、今回の配信は22時30分からのスタートであるため「前座も観れるのかな？」「いつもより観られる時間早い！」などの声も上がっている。（modelpress編集部）
情報：STARTO ENTERTAINMENT公式サイト
https://starto.jp/s/p/news/detail/11656?
【Not Sponsored 記事】
