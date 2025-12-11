■カーリング ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選・プレーオフ 日本 6ー5 ノルウェー（日本時間11日、カナダ）

勝ったチームが五輪への切符を獲得する大一番。8大会連続で五輪出場を目指す女子日本代表（世界ランク5位）は予選で唯一負けを喫したノルウェー（同7位）に6ー5で勝利し、五輪出場権を獲得した。

予選最終戦で敗れたノルウェーと再び対戦。第1エンド、ノルウェーに先制された日本は第2エンドで2点を奪い2ー1と1点をリードした。第3エンドでノルウェーに2点を許し、第4エンドは1点のみで同点に。第5エンドは不利な先行から相手のミスショットを誘いスチール、4ー3で前半を折り返した。

第6エンド、ノルウェーの最終投を前に日本のストーンはハウス内に3つ。プレッシャーを与え1点を取らせる形で4ー4とした。第7エンドを両チーム無得点のブランクエンドとし、迎えた第8エンド。ハウス内にノルウェーのストーンが4つある状態でプレッシャーをかけられた日本。スキップの吉村紗也香（33）のドローショットと、スイープでしっかり1点を取り切った。

第9エンドでノルウェーが1点を奪い、5ー5で勝負の10エンドへ。日本はセカンドの小谷優奈（27）が抜群のテイクショットでノルウェーのガードを弾き、吉村も笑顔を見せた。日本はラストストーンを残しノルウェーがミス、1点を追加し日本が勝利した。

日本 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 計6

ノルウェー 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 計5

日本女子代表は9月に行われた代表決定戦で勝利したフォルティウスが、そのまま来年2月のミラノ・コルティナ五輪に臨む。スキップ吉村、小谷、小林未奈（23）は初の五輪となる。小野寺佳歩（34）は2014年のソチ大会以来、近江谷杏菜（36）は2010年のバンクーバー大会となる。

五輪出場に出場できるのは10チームで、すでに開催国イタリアを含め8チームが出場権を得ており、今大会の世界最終予選で残りの2チームを争う。