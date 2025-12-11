あまりの厚顔無恥さに絶句。柴咲コウ主演のABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』第4話で、海外進出大物俳優が川口春奈に恥ずかしげもなくセクハラする。

【映像】川口春奈へのセクハラシーン

華々しい芸能界の、表には決して出ないリアルな裏側をテーマにした『スキャンダルイブ』。不可解なスキャンダルに揺れる新興芸能事務所VS週刊誌の熾烈な攻防を赤裸々に描く。

週刊文潮記者・平田奏（川口春奈）は、揉み消される寸前だった大手芸能事務所KODAMAプロダクションの看板俳優・麻生秀人（鈴木一真）による性加害疑惑を秘密裏に調査。そんな中、KODAMAプロの児玉社長（鈴木保奈美）と癒着する編集長・橋本正剛（ユースケ・サンタマリア）から麻生のインタビュー記事を作成するように命令される。海外作品に出演する麻生を持ち上げる提灯記事の一環だ。

しぶしぶ取材場所に赴いた奏は、同席する児玉社長に慇懃無礼なムーブをかまされつつ、麻生へのインタビューを敢行。奏は反撃とばかりに「演じる上で、ご自身と重なる部分はありますか？ 例えば他人には見せられない二面性がある、とか」などと、性加害常習犯であるに違いない麻生の裏の顔を暗に匂わせる質問をぶつけて、児玉社長の眉をひそめさせたりする。

一通りの質問を終えた奏は、麻生に礼を述べて取材を切り上げる。すると麻生は握手を求めて手を差し出す。表情を取り繕った奏が嫌々握手に応じると、麻生はパーソナルスペース無視の至近距離ポジションをグイッと取り「この後は？よかったら近くのBARで一杯」と誘う。

初対面にも関わらず、下心丸出しで誘いかける麻生の常識のなさに奏はドン引きすると同時に、性加害疑惑を裏付けるかのようなセクハラ人間としての本性を確信。奏は「この後はまだ仕事があるので…」と一見冷静に誘いを断るも、心中は穏やかではなかった。

児玉社長ら関係者が近くにいるのもお構いなしに、女性をハントしようとする捕食者・麻生。その病的なグロテスクさにSNSでは「この男やべーな」「おうおう節操ない」「あそう おわってるな」「女癖悪いな」との憤りの声が上がっている。