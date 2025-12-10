「真夏のTGIF週プレ賞2025」特別賞！ 初のデジタル写真集で注目の瑚桃（こもも）きらり「撮影でお尻から転んでパンツが破けちゃいました（笑）」



グラビアアイドルの祭典「TOKYO GRAVUREIDOL FESTIVAL」と週プレのコラボ企画「真夏のTGIF週プレ賞2025」で特別賞を受賞！ アイドルグループ・MORE*（モア）のレモン色担当、瑚桃きらりが自身初のデジタル写真集を発売して注目を集めている。

受賞記念となる本作は、水着のほか、Tバックなどのランジェリーにも初挑戦。かわいいだけじゃない、大胆さも感じられる一冊だ。

週プレNEWSのインタビューでは、撮影の裏話や来年の目標などを語ってもらった。

――「真夏のTGIF週プレ賞2025」特別賞、おめでとうございます！ TGIF初参加にも関わらず、たくさんの投票数を集めての受賞でした。

瑚桃 ありがとうございます！ お仕事の連絡で「特別賞です」ってきて、思わず二度見しました（笑）。特別賞があるとは思っていなかったので、「本当ですか！？ 嘘じゃないですよね？？」ってビックリして。すごく嬉しかったです！

――メンバーやファンの方々も協力してくれたそうですね。

瑚桃 メンバーは「投票したよ」とか「今日で投票最後だね」って声をかけてくれて。ファンの方たちも投票サイトのQRを配ってお願いしてくれたり、ファン同士で連絡を取り合ったりして協力してくれました。なので、私だけで取ったわけじゃなくて、MORE*のメンバーとファンの方で勝ち取った賞かなと思います。

――撮影はどうでしたか？

瑚桃 めちゃくちゃ楽しくて、あっという間でした。いろんな衣装を着させてもらえて嬉しかったです。

――お気に入りの衣装は？

瑚桃 チューブトップの水着が好きなので、水色のビキニです。あと、そのときのお団子ヘアもかわいいなって。



――お団子似合いますよね。表紙にもなった白の衣装と、そのときの一つ結びもすごくかわいかったです！

瑚桃 めっちゃ良かったですよね！ ファンの方からも「髪くくっているほうがいいね」って褒めてもらえることが多くて、普段はお団子とかクマヘアーが多いんですよ。いつもより大人っぽい感じにしてもらえたので、違った一面を見せられたかなって思います。

――撮影中のハプニングというか、"お尻"大丈夫ですか？ 1着目の撮影が始まるときに、階段からドタドタドタってすごい音がして！

瑚桃 やっちまった〜（笑）。階段を降りるときに、お尻から転んじゃいました。途中で止まれなくて、10段くらい下までダダダーって滑り落ちていって。衣装のパンツが破けちゃいました（笑）。

――写真集では修正しますが、パンツに穴は開いているし、お尻はどんどん赤くなって。シャワーシーンも大変そうでしたね。

瑚桃 し、し、しみる〜みたいな（笑）。でも、1回お湯かけたら、痛みがマヒしました。もう全然大丈夫です！



――そんな瑚桃さんですが、2024年4月からアイドルグループ・MORE*のメンバーとして活動中。アイドルになったきっかけは？

瑚桃 HKT48の松岡はなさんとかが好きで、ずっとアイドルのオーディションも受けていました。最初はMORE*の姉妹グループからデビューしたので、アイドル歴は2年です。

――「瑚桃きらり」って名前かわいいですよね。

瑚桃 前のグループから名前は変えてないんですよ。当時はピンク色担当だったので桃が付く苗字を検索して、下の名前はなんとなくの雰囲気で決まりました。「"きらり"っぽい顔してるよね」って言われたので、お任せしますって感じで。人がいいなって思うものがいいと思うので、そこに自分の意思はないです（笑）。

――撮影でもこっちの要望を素直に聞いてくれましたよね。あれはちょっとイヤだったとかなかったですか？

瑚桃 いやいや、ないですよ。「虫と触れ合って」とか「土をかぶって」って言われてもやりますし、それで良いものになるならなんでも大丈夫です。バンジージャンプとか絶叫系もいけますし、激辛も得意です！



――激辛はどのレベルまで食べられるんですか？

瑚桃 限界まで試したことがないんですけど、結構いけると思います。私、痛みに強いタイプというか、すごく我慢強いんですよ（笑）。

――痛みに強くならなくていいですよ（笑）。でも、チャレンジ精神は伝わりました！ では、今後の目標は？

瑚桃 グラビアも頑張って、雑誌の誌面に載れたら。私をきっかけにMORE*を知って好きになってもらえたらいいなと思いますけど、これといった目標はなくて......。とりあえず上は見ずに、行けるところまで突っ走るって感じですかね（笑）。

――「いつかは雑誌の表紙に！」みたいな思いはないんですか？

瑚桃 あります！ コンビニに置かれている雑誌の表紙に載りたいっていう目標は、アイドル初期の頃からずっと言っていました（笑）。表紙が目標です！



●瑚桃きらり Kirari KOMOMO

3月12日生まれ 埼玉県出身 身長162cm

趣味＝ひとり旅 特技＝利きコーラ、激辛、小さな鶴を折る

◯王道×マリンをコンセプトに活動するアイドルグループ・MORE*のレモン色担当。「真夏のTGIF週プレ賞2025」特別賞。

公式X【@MORE_KIRARI_K】

公式Instagram&公式TikTok【@more_kirari_k】

取材・文／釣本知子 撮影／後野順也