シュワーバーがフィリーズ残留

米大リーグ・フィリーズがカイル・シュワーバーと5年1億5000万ドル（約230億円）の契約で最終調整中だと複数の米記者が9日（日本時間10日）に報じた。巨額での残留に米ファンは驚いている。

シュワーバーは今季、ナ・リーグ最多の56本塁打を記録し、大谷翔平（ドジャース）と並ぶパワーヒッターとして注目を集めた。フィリーズは来季も強力打線を維持する形となった。

米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は自身のXで「速報：強打者のカイル・シュワーバーとフィリーズが5年1億5000万ドル（約235億円）の契約を最終調整中だと、情報筋がESPNに語った。ナ・リーグMVP投票2位で、球界最高のホームランヒッターの一人。クラブハウスのリーダーである彼がフィラデルフィアに戻る」と報じた。

これには海外ファンから「ついに来た」「これを待っていたんだ」「最初の大きなドミノが倒れたぞ」「パイレーツは契約に近づいたのに」「俺たちの男が帰ってきた！」「なんてこった」「WOW！」などのコメントが寄せられた。

32歳のシュワーバーはカブスで2016年にワールドシリーズ優勝に貢献し、ナショナルズ、レッドソックスを経て22年からフィリーズ在籍。今季は本塁打と打点の2冠王に輝いた。同日には、ドジャースがメッツからFAとなっていた救援右腕エドウィン・ディアス投手と契約合意したと複数の米記者が報道。今季の地区シリーズで激突した強豪がそれぞれチーム強化を進めている。



（THE ANSWER編集部）