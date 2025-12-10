驚愕の30cm超え巨大パフェ　ジョナサン×ハーゲンダッツのスイーツフェアが帰ってきた！

ファミレスチェーン『ジョナサン』の大人気フェアが復活！ 2025年12月11日に発売するのは、「ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリーム」を使ったスイーツ。全7種登場する冬の贅沢デザート。いったいどんなラインナップになっているのか。

コラボ『Jonathan’s meets ハーゲンダッツ』、2月実施時に20万食突破

コンビニでちょっとしたご褒美に買う人も多い「ハーゲンダッツ」。このコラボは、2025年2月にも実施され、2か月弱で約20万食を突破した。SNSでも話題になったフェアが復活するということで、今回も人気が出ること間違いなし。

注目メニューは、「ハーゲンダッツといちごのジョナパフェDX」。高さが30cmを超える巨大パフェは、冬の特別なイベントにもぴったりだ。他にも魅力的なスイーツが勢ぞろい。

「Jonathan’s meets ハーゲンダッツ」

ハーゲンダッツを存分に味わえる、華やかなラインナップ

※商品の紹介文はニュースリリースより

■ハーゲンダッツといちごのジョナパフェ 1599円（税込1759円）

「フレッシュいちごとハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを贅沢に3個使用した究極のパフェ。いちごゼリーやホイップが織りなす甘酸っぱいハーモニーを楽しめる“まるでタワー”のようなデラックスな一品です」

2000円以内で豪華なパフェが食べられちゃう！ 贅沢に独り占めするもよし、家族や友達、恋人と分け合うもよし。色々な楽しみ方ができるでしょう。

■ハーゲンダッツといちごのジョナパフェ 1099円（税込1209円）

「ハートカットしたフレッシュいちごが華やかな、王道のストロベリーパフェ。季節の恵みと濃厚なアイスクリームが重なり合う至福のご褒美スイーツです」

テンションが上がるかわいい見た目。1000円ちょっとでこんなにいちごを堪能できるのはコスパ抜群で嬉しい！

パフェの中身（DXと共通）

ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリーム、フレッシュいちご、ホイップクリーム、ラズベリーソース、コーンフレーク、スポンジケーキ、カスタードクリーム、ミックスベリー、いちごゼリー、アロエ

■ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー799円（税込879円）

「とろける自家製なめらかプリンに、フレッシュないちごとハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを組み合わせた、“デザートのオールスター” サンデーです」

アイスとプリンという贅沢なコンビ。いちごもしっかり楽しめる、ちょっとしたデザートにちょうどいいサイズ感ですね。

新発売のいちごのミルフィーユも

■ハーゲンダッツといちごのミルフィーユ 799円（税込879円）

「サクサクの香ばしいパイ生地で、フレッシュいちごとカスタードクリームをサンド。ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームと一緒に頬張れば、冷たさと香ばしさが口いっぱいに広がります」

前回開催時にはなかった新商品。食感が楽しそうなスイーツです。この値段で、この内容は嬉しい！

■ハーゲンダッツ・ノセテミターノ 599円（税込659円）

「香ばしいバスクチーズケーキにハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームをトッピング。濃厚×濃厚のリッチな味わいを楽しめます」

ネーミングに魅力を感じてつい食べたくなっちゃう！ バスクチーズケーキにハーゲンダッツ、美味しいに違いない。

■ハーゲンダッツとヨーグルトのミニパルフェ 499円（税込549円）

「ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームと、さっぱりとしたヨーグルトを組み合わせた、食後にぴったりのミニパルフェです」

お腹がいっぱいの時にも食べられるこのサイズ感が嬉しい。ヨーグルトがあることで、アイスの濃厚さが際立ちそう。

■ハーゲンダッツストロベリーアイスクリーム 399円（税込439円）

「ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームをダブルでお楽しみください」

ハーゲンダッツをこんな食べ方ができるとは！ アイスの美味しさを存分に味わえそうです。

※画像はイメージ

［対象店舗］ジョナサン全店（一部店舗により販売有無、価格が異なる場合あり）

［対象期間］2025年12月11日〜2026年2月4日（モーニング時間帯〜10時半を除く）

※詳細はHP：https://www.skylark.co.jp/jonathan/

【画像】ハーゲンダッツコラボメニュー一覧（7枚）