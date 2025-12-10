世界に一台の特別なカスタムバイク

トライアンフモーターサイクルズジャパンは、トライアンフモーターサイクルズイタリアが特別なワンオフ車両「Viper 400」を製作し、チャリティーオークションに出品中であることを明らかにしました。

このコレクターズアイテムは、2024年11月9日にイタリアのフィエラ・ミラノで開催された世界最大級のモーターサイクル専門展示会「EICMA 2024」で公式に披露され、60万人以上の来場者の注目を集めました。

【画像】超カッコいい！ これがワンオフモデル「バイパー400」です！ 画像で見る（14枚）

Viper 400は、同社のネイキッドモデル「Speed 400」をベースにしたカスタムプロジェクトです。このプロジェクトは、1994年に誕生したトライアンフの象徴的なモデル「Speed Triple」の30周年を祝うことを目的に製作されました。

そのため、デザインにはSpeed Tripleが持つスタイリングの特徴が色濃く反映されています。具体的には、ダブルラウンドのフロントヘッドライト、コンパクトながら力強いシルエット、切り詰められたコンパクトなリアカウル、そして鮮烈なルーレットグリーンのカラーリングなどが挙げられます。

この野心的かつユニークなワンオフモデルは、ミラノのアトリエ「Noisy Style」が手掛けたもので、若きクリエイターであるLuca氏とMatteo氏によるクラフトマンシップの最高峰と言えるでしょう。彼らはデザイナーのロドルフォ・フラスコーリ氏と共に、「Speed Triple 955i」や「Speed Triple 1050」のスタイルを想起させるカスタムバイクを創り上げるため、9か月にわたり情熱を注ぎました。

トライアンフ モーターサイクルズイタリアとの協力により、Viper 400の着想から完成までの道のりは一連の動画で記録され、オンラインで公開されています。

フラスコーリ氏は、2003年以来トライアンフの数多くのモデルのスタイリングを手掛けてきたデザイナーであり、2024年の「Street Triple 765」や「Trident 660」などの生みの親としても知られています。今回のプロジェクトについて、同氏は次のようにコメントしています。

「LucaとMatteoとの協業は、私に信じられないほどのエネルギーを与えてくれました。彼らは、情熱とプロフェッショナリズム、そして細部まで掘り下げる意欲をもって、二輪車の世界で働く職人たちや主要な人物の声に耳を傾け、ノーマル車両から真のスペシャルモデルへと昇華させるモーターサイクル創造プロセスのあらゆる段階を強調してくれました」。

※ ※ ※

このチャリティーオークションは、国際的な専門事業者であるCharity Stars（チャリティスターズ）が主催し、専門ポータルサイトを通じて12月上旬よりオンラインで開始されています。オークションは12月17日まで開催され、国際的な入札者を対象としています。

開始価格は8000ユーロ(日本円で約144万円)に設定されており、オークションで得られた収益の全てが国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン」へ寄付されます。この団体は100年以上にわたり、危機に瀕している子どもたちを救い、その未来を保証するために活動しています。

現在、車両はミラノにあるトライアンフモーターサイクルズイタリア本社に保管されており、落札者の負担により、最寄りのトライアンフ正規販売店への輸送も可能です。