プロ野球現役ドラフト 12選手の今季成績 ソフトバンク→楽天移籍の佐藤直樹はキャリアハイ104試合出場
プロ野球の2025年度の現役ドラフトが9日に行われ、各球団の獲得選手が発表されました。12選手が新天地に移籍します。
内訳は投手4人、内野手2人、外野手6人。前回は13人中投手9人でしたが、2022年第1回から通じて初めて野手の人数が上回りました。
ソフトバンクは2019年ドラフト1位・佐藤直樹選手が楽天に移籍。今季はキャリアハイ104試合の出場で打率.239、5本塁打、18打点の成績でした。西武からオリックスに移籍の平沼翔太選手は今季60試合に出場。通算でも10年間で379試合に出場し、これが所属3球団目となります。今回29歳で最年長だったロッテの中村稔弥投手は、ソフトバンクに移籍。今季は15試合で防御率3.15で、ロングリリーフもこなす左腕は通算7年間で99試合の登板でした。また日本ハムから巨人に移籍する松浦慶斗投手や楽天から広島に移籍する辰見鴻之介選手は今季1軍出場はなし。新天地で花を咲かせられるのでしょうか。
過去にはDeNAから中日に移籍した細川成也選手やソフトバンクから日本ハムに移籍した水谷瞬選手が、新天地でブレーク。昨季は日本ハムから巨人に移籍した田中瑛斗投手がそれまで7年間で10登板でしたが、一気に62登板で防御率2.13、36ホールドと飛躍の1年を送りました。
▽2025年度現役ドラフト選手の今季主な成績
※年齢は12月9日時点
【日本ハム→巨人】松浦慶斗 投手（22）
1軍登板なし
【広島→ヤクルト】大道温貴 投手（26）
1試合 防御率0.00
【中日→DeNA】濱将乃介 外野手（25）
5試合 打率.250、1打点
【DeNA→中日】知野直人 内野手（26）
8試合 打率.176、1本塁打、2打点
【ヤクルト→阪神】濱田太貴 外野手（25）
34試合 打率.221、4本塁打、9打点
【楽天→広島】辰見鴻之介 内野手（25）
1軍出場なし
【巨人→日本ハム】菊地大稀 投手（26）
7試合 1勝1敗、防御率1.80
【ソフトバンク→楽天】佐藤直樹 外野手（27）
104試合 打率.239、5本塁打、18打点、10盗塁
【オリックス→西武】茶野篤政 外野手（26）
3試合 打率.167
【阪神→ロッテ】井上広大 外野手（24）
1試合 打率.000、1盗塁
【西武→オリックス】平沼翔太 外野手（28）
60試合 打率.218、11打点、5盗塁
15試合 防御率3.15