沖縄南東の公海上空で６日に中国海軍の空母から発艦したＪ１５戦闘機が航空自衛隊のＦ１５戦闘機に対し２回にわたってレーダー照射した問題で、中国軍は９日夜、Ｘ（ツイッター）に、「反論の余地がない証拠」と記して、事前に中国側が飛行訓練を通告し、日本側が「了解」したとする音声を公開した。

中国側は「訓練海域・空域は事前に公表済み」と主張していたが、小泉進次郎防衛大臣が９日の衆院予算委で「遼寧の艦載機等の訓練海空域に関するノータム、航空情報や航行警報が事前に通報されていたとは認識しておりません」と反論していた。

ネットでは、中国軍が提示してきたまさかの軍事音源を巡って騒然。

「本物という証拠はどこにも…」「誰も証明できない」「本物かどうか知れたもんじゃない」「音声やり取りも怪しい」「中国側の音声がおかしいように聞こえる」「音声データまで出してきたぞｗ」「日本側の返答がイントネーション完全におかしい」「中国の音声データ違和感しかない」「日本側の英語の音声は女性か？子供の声？」「中国訛りの英語な気がする」との反応が相次いでいる。

また、あくまで艦船からの訓練連絡であって、「レーダー照射と論点が違う」「レーダー照射となんの関係もないのでは」「なんで２回もやったんですか？」との指摘も相次いでいる。

＝＝＝

中国軍が公開したＸ投稿では、音声は英語で、中国とされる側が「Ｃｈｉｎｅｓｅ ｗａｒｓｈｉｐ１０１」から「ｏｕｒ ｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｏｒｇａｎｉｚｅｓ ｓｈｉｐｂｏａｒｄ ａｉｒｃｒａｆｔ ｆｌｉｇｈｔ ｔｒａｉｎｉｎｇ ａｓ ｐｌａｎｔｅｄ ｏｖｅｒ」と伝え、日本とされる側が「Ｊａｐａｎ ｗａｒｓｈｉｐ１１６」が「Ｉ ｃｏｐｉｅｄ ｙｏｕｒ ｍｅｓｓａｇｅ」と応じている。

「反論の余地のない証拠。日本は、いわゆる『レーダー照射』問題を大々的に取り上げている」「証拠 中国の遼寧空母任務部隊が日本の艦艇に無線連絡し、日本側は『了解』と返答した」と主張している。