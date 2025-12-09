ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ö¤Í¡¼¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡×¡¢¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÌÜ¥ä¥Ë¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Î»ØÅ¦¡¡¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÈ¿±þ¤·SNS¤ÇÏÃÂê
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£7Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿AKB48¤Î·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤ÎÈ¿±þ¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤¬¸ø³«¤·¤¿¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼½¸¹ç¼Ì¿¿
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤ºÌµ»ö½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿ÉðÆ»´Û¡¡¤Õ¤¥¡£¤ß¤ó¤Ê¡¼¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½©¸µ¹¯»á¤òÎÙ¤Ë¡¢AKB48¤Î1´üÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖÈÄÌîÍ§Èþ¤ÎÌÜ¥ä¥Ë¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»ØÅ¦¤ËÈÄÌî¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤Í¡¼¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æw¥é¥á¡¡³Î¤«¤Ë¤ï¤«¤ë¤è¡©¤Ç¤â¡¢¤À¤È¤·¤¿¤éÎ¾ÌÜ¤«¤éÀ¨¤¯¤Ê¤¤¡©www¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¡Ö¤ï¤«¤ë¤è¡©¡×¤È¶¦´¶¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ ¡È¥é¥á¡É¤À¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈÄÌî¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¤±¤É³Î¤«¤ËÎ¾ÌÜ¤½¤í¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¶¯¤¹¤®¤ëwww¡×¡Ö¤ï¤«¤ë¤±¤É¡ÄÎ¾ÌÜ¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Çµ±¤¤¤Æ¤ë¤Î¤ÏÈ¿Â§µé¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤È¤â¤Á¤ó¡¡²û¤¬¿¼¤¯¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥â¥é¥¹¡×¡Ö¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Û¤ó¤È¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤Þ¤¸¤Ç¥Ä¥Ü¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤¬¸ø³«¤·¤¿¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼½¸¹ç¼Ì¿¿
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤ºÌµ»ö½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿ÉðÆ»´Û¡¡¤Õ¤¥¡£¤ß¤ó¤Ê¡¼¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½©¸µ¹¯»á¤òÎÙ¤Ë¡¢AKB48¤Î1´üÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖÈÄÌîÍ§Èþ¤ÎÌÜ¥ä¥Ë¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈÄÌî¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¤±¤É³Î¤«¤ËÎ¾ÌÜ¤½¤í¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¶¯¤¹¤®¤ëwww¡×¡Ö¤ï¤«¤ë¤±¤É¡ÄÎ¾ÌÜ¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Çµ±¤¤¤Æ¤ë¤Î¤ÏÈ¿Â§µé¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤È¤â¤Á¤ó¡¡²û¤¬¿¼¤¯¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥â¥é¥¹¡×¡Ö¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Û¤ó¤È¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤Þ¤¸¤Ç¥Ä¥Ü¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£