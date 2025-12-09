この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【立入禁止の真相】毛無峠の先に眠る悲劇の鉱山跡、245名の命を奪った地滑り

秘境・廃村・事故現場探索系YouTuberのナナジャパが、「【立入禁止】グンマー帝国・毛無峠の先に広がる“荒野の秘境”小串鉱山へ潜入してみた…」を公開しました。群馬県と長野県の県境に位置し、現在は立入禁止となっている小串鉱山跡を訪れ、その歴史と現在の姿を伝えています。



目的地である小串鉱山は、長野県と群馬県の境界にそびえる毛無峠の先にあります。ナナジャパ・琴美氏によると、この鉱山は標高1600mの地点にあり、かつては日本で2番目に大きい硫黄鉱山でした。最盛期には約2000人が暮らす鉱山街が形成されていましたが、1937年（昭和12年）に大規模な地滑りが発生し、245人もの命が奪われるという悲劇に見舞われます。



動画では、関係者以外立入禁止の看板が立つ毛無峠から、鉱山跡地へと足を進めていきます。道中では、慰霊碑や地蔵堂を訪れ、悲劇の歴史に触れます。その後、草木に覆われた道を進み、鉱山の坑口跡や変電所跡などを発見。精錬時に発生する亜硫酸ガスによる環境破壊問題や、硫黄需要の減少などが背景となり1971年に閉山した歴史についても解説しています。



荒涼とした風景の中に残る鉱山の痕跡は、日本の近代化を支えた場所の過去と現在を物語っています。メディアではあまり語られない歴史の一端に触れる、貴重な記録といえるでしょう。