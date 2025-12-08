冬服は“10着だけ”。40代OLが着回す、少数精鋭の洗練ワードローブがすごい！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「シンプルに暮らす40代独身OL」を運営するあきさんが、冬服10着で過ごす最新のワードローブ動画を公開した。動画では、40代・日本人ミニマリストとしての視点から、トップス3着、ボトム4着、アウター3着を使った冬の着回しを紹介している。
あきさんは、服の数を減らすことを目的にするのではなく、「今の自分にしっくりくるものだけを残す」という基準でワードローブを見直したと語る。無理に買い足さず、似合う色・シルエット・ライフスタイルに合うかを丁寧に検討した結果、自然と10着に落ち着いたという。
動画前半では、UNIQLOのニットやnobleの人気パンツ、LaTotaliteのレーススカートなど、長く着続けている定番アイテムから、今季新しく迎えた白のフレアスカートまで、40代らしい上品な“少数精鋭の服選び”が紹介された。骨格ウェーブの体型に合わせたコンパクトなトップス選びや、色の組み合わせのコツなど、実用的な視点も盛り込まれている。
アウターはBARNEYS NEWYORKのカシミアコートやTATRASのダウンなど、長く使える定番を中心に構成。東京の冬に合わせて「必要以上に厚手を持たない」という判断も含め、生活に根ざしたミニマルな選び方が印象的だ。
動画後半では、10着を使ったLOOKBOOKを公開。白のニットとネイビースカートを組み合わせた寒色コーデや、ブラウンパンツとキャメルコートの暖色コーデなど、シンプルながら大人らしい落ち着きのある冬の装いが次々と登場する。ジュエリーの合わせ方やバッグの選び方も紹介され、少ない服でも印象が変えられることを示している。
少数精鋭のアイテム選びや、それらを活用したコーディネート術は、日々の服装を考える上で参考になるでしょう。冬のワードローブを見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
チャンネル情報
心豊かに過ごす「シンプルライフ」に憧れるアラフォーです。片付け,資格勉強,ジュエリーに目覚め、2023年、時間を作るため1,000個以上のモノを手放す。2024年、増えた時間でYoutubeと資格勉強開始。2025年、記憶に残らない消費を控えるべく、なるべく買わない暮らしスタート。