この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Aty」が「でこぼこカワウソカップルのほんわかもみじ狩り旅行に密着！ [Otter Life Day 993]」と題した動画を公開しました。カワウソのアティくん、ういちゃん、そして猫のにゃん先輩が一緒に、紅葉シーズンの河口湖へ旅行に出かける様子が収められています。



11月中旬、紅葉が見頃を迎えた山梨県・河口湖にやってきた一行。有名な「もみじ回廊」では、あたり一面のオレンジ色に染まった景色にカワウソたちも興味津々です。天気にも恵まれ、雄大な富士山もくっきりと見えています。アティくんは元気にお散歩を楽しみ、遠くに見える富士山を指して「あの山登ろうぜ」と言わんばかりのやる気を見せました。



散策を楽しんだ後は、ペットフレンドリーな一棟貸しのお宿「ICHI 縁(※)」でのんびり過ごします。お宿は1階が動物たちが自由に過ごせる土間になっており、温水の出る洗い場や露天風呂も完備。アティくんとういちゃんはさっそくお風呂に入ってくつろぎます。一方、にゃん先輩は室内に設置されたキャットウォークを探検。高い場所から部屋を見下ろし、リラックスした様子です。夜にはライトアップされた紅葉を見に行き、幻想的な雰囲気を楽しみました。



美しい景色の中、大好きな山登りも満喫したアティくん。カワウソたちと猫が一緒に過ごす、のんびりとした休日の様子に心が温まる動画です。



(※)撮影のご協力「ICHI 縁」様

https://ichi-fuji.jp/